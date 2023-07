Juan Schiaretti: "Aspiro a que haya un porcentaje alto de participación"

Con su habitual campera roja, Schiaretti emitió su sufragio en el colegio Domingo Savio y llamó a los electores a concurrir a las urnas. "Les pido a los habitantes de la ciudad que concurran masivamente a ejercer su derecho a votar", expresó el mandatario provincial en declaraciones a la prensa.

"Aspiro a que el porcentaje de participación sea alto, porque la mejor manera de homenajear los 40 años de la democracia es que la ciudadanía ejerza su derecho al voto", subrayó Schiaretti.

Transcurridas más de tres horas del inicio de las elecciones se observaba escaso movimiento, en tanto desde la Junta Electoral informaron que los comicios se desarrollaban con normalidad y que fueron subsanados los inconvenientes menores y habituales como las demoras en la integración de las autoridades en algunas mesas.

Acusaciones cruzadas por un mensaje de la Junta Electoral

“Elecciones municipales 2023: El voto es obligatorio (No se pondrán multas por no ir a votar, por no estar reglamentado)”, publicó la Junta Electoral capitalina en una solicitada. Eso fue interpretado por Juntos por el Cambio como una operación del oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba para desalentar la participación en los comicios.

De hecho, el jefe de campaña de la alianza opositora, Juan Negri, avanzó con una denuncia penal hacia la institución por presuntas irregularidades en la organización del proceso electoral. "Las notificaciones a las autoridades de mesa y a los Fiscales Públicos Electorales han sido un desastre", consideró este domingo.

Basta de trampas. La Argentina de la manipulación se termina.



Votá, hacete oir. El cambio en Córdoba no tiene freno. Mañana @rodrigodeloredo y @SoherElSukaria lo van a demostrar. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 23, 2023

La circunstancia tuvo alcance nacional, ya que el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, quien respalda la candidatura de Rodrigo de Loredo, se hizo eco de la situación. "Basta de trampas. La Argentina de la manipulación se termina. Votá, hacete oir. El cambio en Córdoba no tiene freno", escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Héctor Campana, ex vicegobernador cordobés y jefe de campaña del oficialismo, se manifestó también en redes sociales: "Quiero expresar nuestro total repudio a esta publicidad confusa de la Junta Electoral. Los más perjudicados por la baja participación somos nosotros, sin dudas. Les pedimos a los cordobeses que voten y se expresen en las urnas".

En tanto, la Junta Electoral municipal no se desentendió de las críticas y respondió: "Las manifestaciones realizadas por una única agrupación política, a escasas horas del acto electoral, pretendiendo poner en duda el accionar de la Junta, implican lisa y llanamente una acometida al derecho inalienable de la ciudadanía para participar en la votación, y constituyen un solapado intento de debilitamiento a las instituciones democráticas”.