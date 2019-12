"A partir del día de la fecha (por ayer) me negaré, en principio, a recibir los alimentos que me suministra el Servicio Penitenciario Federal como medida de protesta y reclamo a raíz de la violación de mis derechos constitucionales de igualdad ante la ley y presunción de inocencia, desconocidos en las resoluciones judiciales en mi contra", inició su misiva el ex diputado.

De Vido dijo haber sufrido una "feroz y despiadada persecución desde el 10 de diciembre de 2015 por parte de los tres poderes del Estado, con privación ilegítima de mi libertad desde el 26 de octubre de 2017", además de denunciar una "estigmatización y persecución mediática y judicial contra mí y todos mis compañeros presos políticos y empresarios nacionales que se negaron a ser extorsionados a través de un falso arrepentimiento".

"Reclamo mi inmediata excarcelación, así como la revisión de todas las causas armadas en mi contra en base a peritos truchos, viciados de parcialidad e incluso procesados en trámite confirmado de juicio oral por falso testimonio", insistió.

El ex ministro agregó: "A partir de la fecha me negaré a ser trasladado fuera de penal a realizar ninguna pericia médica en relación al otorgamiento de una excarcelación y/o prisión domiciliaria". Y concluyó: "Persistiré en esta medida e incluso la profundizaré de no revertirse esta injusta situación".