Kicillof, sobre Massa en el debate: "Pudo explicar porque tiene ideas propias"

"Bullrich le vienen fracasando todos los intentos, no encuentra su lugar, su tono, el discurso, a veces no encuentra ni las palabras, ni siquiera el párrafo que le dan para leer", dijo el gobernador a Télam durante una recorrida por las obras pluviales en la ciudad de La Plata.

Explicó que, dentro de esa confusión, la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) "optó volver al discurso que le fue útil cuando ganaron con (Mauricio) Macri, pero la sociedad se está preguntando más cosas y no ve ahí ninguna capacidad de dar respuesta a lo económico, lo pusieron a (Carlos) Melconian y volvió a hacer agua por todos lados".

En el caso del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Kicillof evaluó que Milei "dice cosas de teoría económica y de viejas escuelas y no se entiende nada".

"Yo puedo entenderlas pero la agente común, cuando empieza a hablar, no entiende nada, no es que no tenga nada que decir, pero recurre a escuelas de economía para que no se entienda", opinó.

Anoche quedó en evidencia que la derecha tiene dos candidatos pero un solo proyecto: ajustar y quitar derechos. Por momentos, más que un debate, parecía un concurso a ver cual decía la peor barbaridad. También quedó claro que más que propuestas lo que ofrecen son amenazas. pic.twitter.com/TQnAzwYSG1 — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 9, 2023

Para el gobernador, en las últimas PASO hubo un "triple empate, los números fueron 29% para Milei, 28% la suma de Bullrich y (Horacio Rodriguez) Larreta que no lo tiene más como rueda de auxilio, y tercero, UxP, con Massa; fue un triple empate, casi diferencia estadística; entonces Milei, que se cree ganador y le han recomendado que se muestre lo más conservador posible, quiere arriesgar lo menos posible".

"Si Milei cuando se inclina los gritos y puteadas traía dudas, cuando se pone en supuesto estadista da más dudas", dijo y agregó: "Se pone anteojos, lee todo, el único que no leyó y que entiende es Massa".

El gobernador cuestionó de los candidatos que, siendo las intervenciones de dos minutos, la mayoría recurrió a la lectura en sus exposiciones. "Tenes que estar muy guionado para leer algo en un minuto y medio".

"Parecía que tenían un libro de ´Sigue tu propia aventura´, ya que era 'Si te dicen esto, responde lo otro',eso son Bullrich y MiIlei, el único que pudo explicar porque tiene ideas propias y la elabora es Massa", completó.

Asisimo, dijo que Milei "venia a las puteadas y ahora no se enoja y sonríe, le han dado un personaje para tratar de sostener ese lugar que cree que tiene. Todo el público al que atrajo de Milei porque fuera fogoso, no lo vio, el MiIlei estadista fue un papelón".