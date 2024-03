Kicillof: "Milei debe dejar de extorsionar a los gobernadores"

En su extensa intervención, se refirió a la reunión del Gobierno nacional con los gobernadores: "Si se trata de encuentros para fotos o marketing, arranquen nomás".

Las principales frases del discurso Kicillof

“Hoy más que nunca, me comprometo con ustedes, y a través de ustedes con el pueblo de la Provincia, a seguir gobernando con transparencia, compromiso y sin descanso por el bienestar general, en defensa de los derechos de nuestro pueblo y en defensa de los intereses de nuestra provincia”, sostuvo.

Y agregó: “Una parte importante de la sociedad argentina eligió un nuevo presidente, cuyas propuestas no compartimos. Pero en democracia el pueblo es el que manda y, por lo tanto, respetamos la expectativa de los argentinos que lo eligieron aspirando a un tiempo mejor. Tristemente, esas esperanzas están siendo brutalmente traicionadas”.

“En el discurso de asunción exigí, apoyado en la legitimidad del voto popular, que el nuevo gobierno nacional debe respetar la voluntad de la mayoría de los bonaerenses que respaldaron masivamente el proyecto de desarrollo, integración y defensa de derechos que llevamos adelante en la Provincia de Buenos Aires. Debe respetar a quienes democráticamente eligieron a sus intendentes, sus diputados y senadores”, aseguró

“Nunca un ajuste es inevitable, jamás el dolor y el sufrimiento de los que ya sufren es el remedio para nuestros problemas. Nuestro pueblo ya hizo demasiados sacrificios. No negamos las dificultades que debe enfrentar el gobierno nacional pero los trabajadores, los sectores medios, los más vulnerables no pueden seguir haciendo sacrificios. No queremos motosierra ni ajuste. Queremos más inversión para seguridad, salud y educación. Austeridad para gobernar sí, sacrificios inconducentes para el pueblo no”, señaló.

Y luego sostuvo: "Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos, eso implica cumplir leyes y normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias. Juramos sobre la Constitución de la Provincia de Buenos Aires defenderla y hacerla cumplir. Eso haremos."

"El Estado, por más falencias que tenga, representa el interés general, sin Estado rige la ley de la selva. No es una cadena alimenticia donde el más fuerte se come al más débil, es una sociedad donde a través del trabajo, del esfuerzo y de la solidaridad se intenta colectivamente que todos progresen”, agregó.

También criticó el ajuste del Gobierno: "Cuando Milei defiende orgulloso el ´ajuste´ tal vez no comprende o no le importa en lo más mínimo el daño que causa parar las 900 obras que el gobierno nacional tenía en marcha en la provincia de Buenos Aires. Para él la obra es sinónimo de corrupción. No conoce nuestra provincia, ni ninguna otra, y no sabe de sus necesidades. La obra pública no sólo genera empleo y reactivación de las economías locales en cada municipio, en cada pueblo, sino que, para su conocimiento, esas obras nunca las podría hacer un privado simplemente porque no dan ganancia, ni tampoco las financiarán los vecinos porque exceden sus presupuestos familiares. Desde esta Legislatura le exigimos al Presidente que reinicie las obras de manera urgente."

"El Presidente festeja estar acercándose al Déficit Cero, incluso manifiesta alegría, una perversa alegría surgida del sufrimiento de las mayorías. Lo que Milei llama equilibrio es en realidad una sociedad cada vez más desequilibrada. ¿Qué clase de equilibrio puede experimentar una persona a la que de golpe le quitan el trabajo o un tercio de sus ingresos? ¿De qué equilibrio habla el presidente cuando miles de familias tienen que cambiar a los chicos de colegio, cuando hay pacientes cuyos tratamientos se interrumpen, cuando hay caída de salarios, comercios que cierran? ¿A eso Milei la llama equilibrio? Eso no es equilibrio, eso es masacre social", sostuvo.

Kicillof calificó a "Toto" Caputo como "campeón de la fuga"

El Gobernador apuntó también en forma contundente contra el presidente Javier Milei y su Gabinete: "El Gobierno está lleno de los mismos de siempre".

En la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, le dedicó varios párrafos al mandatario nacional: "Se mintió sobre la relación con la política, con la casta".

"En la campaña se repitió hasta el cansancio que 'una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre'", haciendo referencia al lema de campaña de Milei. En esa línea, enumeró a varios ministros del jefe de Estado: "Los ministros más importantes son los que este Gobierno venía a reemplazar porque los consideraba fracasados. Son sus palabras". "Luis ïTotoï Caputo, que endeudó, campeón de la fuga y echado por el Fondo Monetario Internacional. En Seguridad y Defensa (Patricia Bullrich y Luis Petri) a los candidatos del macrismo que no paró de agredir y descalificar durante su campaña", agregó.

Además, cargó contra otro de los integrantes del equipo: "El famoso DNU, ilegal, y la ley Òmnibus, fueron elaborados por Federico Sturzenegger, electo estable junto a Domingo Cavallo en los 90 y con Macri". "Por eso decimos que, pese al discurso violento, muchos votantes del Gobierno nacional perciben que fueron traicionados. El ajuste era para ellos y todos. El Gobierno está lleno de los mismos de siempre", finalizó.