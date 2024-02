La fuerte advertencia de Patricia Bullrich a los gobernadores

"Que amenacen con todo lo que amenacen, que todos los recursos que tiene el Estado van a ir contra aquellos que quieran rebelarse contra el orden constitucional en la Argentina", sostuvo Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia AM630.

En este sentido, la funcionaria reiteró su advertencia: "Si los gobernadores no se dan cuenta de que deben acompañar un Estado más chico para que haya más actividad privada y aprietan hasta decir las cosas que se están diciendo de secesión, de disolución nacional, las consecuencias jurídicas, políticas y de carácter legales, van a ser duras".

La titular de la cartera de Seguridad se refirió además a una posible intervención federal de la provincia de Tierra del Fuego, luego de que su gobernador, Gustavo Melella, alertó que paralizará la producción de petróleo por 24 horas este miércoles.

"No voy a hablar de cosas que le corresponden al Presidente de la Nación, no voy a adelantar ninguna medida que corresponde que la analice el Presidente", dijo Bullrich.

En es línea, la ministra continuó: "Está claro que el hecho de querer sacar a un Gobierno, que está sacando privilegios y ordenando el país, es una actitud de querer volver atrás, al país de la destrucción y la miseria. A ese país no volvemos".

Bullrich calificó la actitud del gobernador fueguino como "total y absolutamente destituyente", dado que implica "destruir al Gobierno nacional".

"Todos los días la coparticipación sale automáticamente, no se está discutiendo de la coparticipación, sino de toda la plata extra que hizo que la Argentina tenga un Estado imposible, que nos ha llevado a la pobreza a más del 60% de la población", consideró la ministra.

En tanto, la funcionaria nacional criticó: "Estamos hablando de provincias que no se sostienen porque han decidido tener nada más que privilegios políticos. No estamos hablando de provincias que ponen el esfuerzo en la producción y tienen un Estado razonable. Estamos hablando de provincias que no tienen un Estado razonable".