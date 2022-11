Larreta: "Mi candidatura no depende de que otro se presente"

“La decisión de mi candidatura no depende de que otro se presente, ya sea Mauricio Macri, (Gerardo) Morales, (María Eugenia) Vidal o quien sea. Los candidatos los va a elegir la gente, no quien a mí me gustaría", dijo el funcionario por Radio Mitre.

Y agregó: "Estoy trabajando para construir un plan, pero tengo mi responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que confirmar un lanzamiento hoy con las preocupaciones que tiene la gente, no tiene sentido. La energía la estamos poniendo en otro lado".

Sobre el discurso que dio ayer Cristina Kirchner, Rodríguez Larreta comentó: "Mientras la gente hoy está desesperada por la inflación, porque aumenta todos los días, por la inseguridad, y la vicepresidenta habla de candidaturas y da discursos políticos, yo realmente no lo entiendo".