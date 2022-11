Cristina: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para que recuperemos la alegría"

Embed

"Después de algunas cosas no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras", dijo la vicepresidenta ante el aplauso de los presentes.

"Hoy es mi primera salida. Hoy se cumplen exactamente 2 meses y 3 días de eso que todos y todas vieron por televisión. ¿Saben que yo también lo vi por televisión, no? No me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendía en los hechos volarme la cabeza", agregó.

"La primera conclusión buena que saqué de lo que pasó fue que esos presuntos indignados que agredían, insultaban, no eran indignados. Eran gente pagada por empresarios que se identificaron con el macrismo, alguno de ellos, funcionario que endeudó a la Argentina", agregó Cristina.

Luego aseguró: "A uno de ellos se les encontró 50 mil dólares en el allanamiento. Así que córtenla con lo de "los indignados rentados", que no va más esta mentira en la República Argentina".

"La segunda conclusión es que la fuerza política que dice que va a darle seguridad a los argentinos, durante su gestión puso a conducir la Escuela de Inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia para la Política Criminal a una Miss Argentina", apuntó.

63657b5f2a821.44.17-pm_1200.jpg Cristina, en Pilar.

En su discurso Cristina también se refirió a cuestiones económicas, como sobre la recuperación del salario, y políticas. Recordó que durante su segundo gobierno "se recuperó el salario de los trabajadores", y respaldó la implementación de una suma fija que es algo que "no puede ir en contra de la negociación paritaria".

Cristina afirmó que “hay que representar y organizar al peronismo” y pidió rediscutir “cada punto del PBI para que el presupuesto sea más equitativo”.

Afirmó que antes de 2019 “hubo un Gobierno que endeudó Argentina” y reclamó “incorporar a los trabajadores a la discusión sobre un modelo de país”.

Afirmó que "es necesario discutir sin agravios, sin violencia pero con números", recordó que "hubo durante 12 años una Argentina en la cual los trabajadores podía ahorrar" y pidió "recuperar lo que nos sacaron con falsas promesas",

Reclamó "un nuevo acuerdo democrático" en Argentina y llamó a discutir sin agravios y sin violencia”.

Afirmó que "lo único que va a salvar a los argentinos es el esfuerzo, el trabajo y nuestra organización", y consideró que "la suerte de un país no puede estar atada"

"Voy a hacer lo que tenga que hacer para que nuestro pueblo recupere la organización y la alegría. Volvamos a recuperar esa alegría, la alegría de que el sueldo alcanzaba, nos la merecemos", cerró.

Fgv2G-IX0AMqgCj.jpg Cristina en un acto de la UOM.

La UOM quedó a cargo de la logística del acto en el microestadio municipal de Pilar, que tendrá lugar desde las 13 y con un refuerzo policial de la Policía Bonaerense.

Del encuentro participaron el secretario general de la UOM, Abel Furlán y el intendente de Pilar, Federico Achaval.

Estuvieron presentes el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; y el diputado y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner.