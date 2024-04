Lizy Tagliani, Ricardo Mollo, Nacha Guevara y otros famosos, a favor de la Marcha Universitaria Federal

Mientras que se sumaron distintas figuras del cultura y del mundo del espectáculo, algunos de enorme popularidad.

Lizy Tagliani, que actualmente estudia Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, opinó acerca de la importancia de la educación pública en su vida y destacó el esfuerzo y la posibilidad que representa para muchas personas que, al igual que ella, buscan superarse a través del estudio.

De origen humilde, contó cuando iba con su mamá en el colectivo en su niñez y veía a los chicos que iban a la Universidad y soñaba con llegar a ser una estudiante como ellos.

Por los Luisitos y las Lizys.

Por cada pibe que pasa por el Cruce y mira el predio pensando que en un futuro estará ahí. #MarchaFederalUniversitaria #YoVoy

Dalma Maradona, graduada de actriz en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), también apoyó la marcha.

“Para los ‘curiosos’ que me preguntan si alguna vez pisé la universidad pública para opinar como opino, les cuento que no solo la pisé, sino que tuve la fortuna de curar durante 5 años y de recibirme ahí. Igual no se necesita haber ido a la universidad pública para sentir la necesidad de defenderla. En este caso, orgullosa de haber sido parte”, sostuvo.

Por su parte, el líder de Divididos, Ricardo Mollo, utilizó la red social Instagram para expresar su apoyo a la Marcha Federal Universitaria. Mediante una historia en su cuenta oficial el cantante compartió una publicación de FM La Tribu donde expresa la frase "nacimos en la Universidad pública y la defendemos en la calle".

El mensaje de los artistas se suman a las palabras expresadas por Juan Subirá, músico y compositor integrante de La Bersuit. "Les hablo para expresar el apoyo manifiesto de nuestra banda a la educación pública, libre y gratuita. Especialmente a la UBA que está siendo desfinanciada por el Gobierno de Javier Milei", afirmó en un video.

Nacha Guevara se expresó en las redes sociales: “A la marcha por la UBA, con un libro”. Acto seguido, alzó y mostró a cámara una versión de la Constitución de la Nación Argentina en su edición de 1994.

Víctor Heredia, también a favor, sostuvo: “La cultura y la educación son la savia de los pueblos. Camino con ustedes. Viva la Universidad pública”.

Otras de las figuras que se expresaron fueron Nancy Duplá, Julieta Zylberberg, Iván Noble, Verónica Lozano, Ricardo Mollo y Natalia Oreiro. Mientras que se sumaron Jean Pierre Noher, Florencia de la V y Victoria Onetto