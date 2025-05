Marcha de jubilados: se produjeron incidentes y el padre Paco Olveira terminó herido

De acuerdo con lo que se detalló, las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes en las inmediaciones del Parlamento, zona que desde temprano amaneció completamente vallada. Hubo al menos un detenido, mientras que otros manifestantes, entre ellos jubilados y periodistas, también denunciaron agresiones.

“Los que están mal son los jubilados, el cura no importa. Estábamos en la primera fila, dando la vuelta al Congreso, y en un momento empezaron a empujarnos fuerte y tiraron a una jubilada. Entonces nos acercamos para ayudarla y se quieren llevar preso a un compañero. Dijeron que estaba golpeando a la Policía, pero estaba parando los escudos”, relató el padre Paco en diálogo con Jorge Rial.

El referente del grupo Opción por los Pobres sufrió un corte debajo del ojo derecho, presuntamente por un golpe con un escudo policial. “Me siento bien, seguramente me habrán dado con alguno de los escudos o con la mano. ¡No me di cuenta! Me tomaron los datos por si después me quiere llamar el fiscal”, señaló.

Desde el móvil de C5N, Olveira mostró su herida y expresó su desazón por la represión: “La represión como siempre, pero al cura no se lo llevan detenido. Pero sí está demorado el otro compañero, que no hizo nada. Me voy a ir con él. Yo tengo coronita, el pueblo no”.

El enojo de un jubilado que fue agredido por los gendarmes: "Siento vergüenza por ellos"





Por su parte, un nutrido grupo de jubilados se reunió sobre la calle Hipólito Yrigoyen a partir de las 15 en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La concentración, que busca visibilizar el reclamo por la recomposición de los haberes previsionales, fue rápidamente interceptada por un amplio despliegue de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.

Los manifestantes que se agruparon en torno al palacio legislativo fueron forzados a subir a las veredas mientras la policía intentaba evitar que avanzaran hacia las calles.

La imagen de las fuerzas de seguridad en escudo, interponiéndose entre los jubilados y el acceso a las principales avenidas, se repitió durante varios minutos. En este sentido, se sumaron a la manifestación organizaciones políticas de izquierda, de derechos humanos y piqueteras, junto con algunos sindicatos, quienes ofrecieron apoyo a los jubilados en su lucha por mejorar sus condiciones económicas.

Luego de los enfrentamientos, los manifestantes se movilizaron hacía la avenida Callao para hacer un “semaforazo”, donde mostraban su reclamo a los automovilistas mientras duraba el rojo.

La UOM realizó un paro a nivel nacional por mejoras salariales

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llevó a cabo este miércoles un paro a nivel nacional para exigir mejoras salariales y manifestar su rechazo ante las políticas del presidente Javier Milei. Bajo el lema "Primero la dignidad", el comunicado que emitieron desde el sindicato de trabajadores industriales informó que dispusieron "el cese de actividades por 24hs. en todas las fábricas del país reclamando un salario justo".

Delegados de la UOM indicaron que el plan de acción fue definido en el Congreso Nacional de Delegadas y Delegados Metalúrgicos 2025, realizado en Mar del Plata, y contempla seis paros escalonados: comienza con éste de 24 horas y luego se sumarán medidas de 48 y 72 horas en las semanas siguientes, con fechas sin confirmar.

"Nos dicen que no podemos discutir paritarias libres por la apertura indiscriminada de importaciones, la amenaza china y las tensiones globales. Pero en el fondo nos quedamos sin salario y sin trabajo", expresó el secretario general de la UOM, Abel Furlán.