La gobernadora bonaerense formuló estas declaraciones ante el Foro del Cambio, que reúne a candidatos a intendente de Juntos por el Cambio, que se realizó en la localidad bonaerense de Hurlingham.

"Esta no es una elección más que define los próximos cuatro años” sino que “define los próximos 10, 20 años, el futuro de nuestros hijos”, advirtió a los 86 candidatos, los llamados ´sin tierra´, a los que instó a redoblar los esfuerzos en la recta final a diez días de las primarias.

Vidal, quien va por su reelección junto a su vicegobernador Daniel Salvador, aseguró que su gestión logró cruzar la mitad de un río difícil y sabe que los bonaerenses "nos miran y dicen: estamos cansados de nadar, o ¿Cuándo llegamos a la otra orilla" ¿falta mucho" Sabemos que llegando a esa orilla vamos a estar mejor; para atrás no hay nada bueno”.

Para convencer a los que dudan Vidal dijo que aplica “la misma fórmula que en la vida política: hacer y estar. Son los valores y los hechos, no hay otra cosa que nos representa” y señaló a los candidatos que deben mostrar “honestidad, compromiso, no solo de no robar sino de decir las cosas con la verdad sobre la mesa: dar las peleas que hay que dar, estar al lado de los bonaerenses”.

Vidal admitió que han pasado años difíciles en la provincia de Buenos Aires pero advirtió que “cuenta más lo que hacemos que lo que decimos” y entre otras obras mencionó que medio millón de bonaerenses no se inundan más, en San Nicolás; se extendió el servicio de urgencia SAME a 13 millones de bonaerenses y en cada municipio se han realizado obras.

"No son las escuelas sin gas, hospitales destruidos, rutas sin hacer, no es el (sindicalista detenidio Juan Pablo) 'Pata' Medina como parte de un sistema; no son ellos los que nos van a llevar a un lugar mejor. Somos nosotros, juntos, los bonaerenses, tirando del carro para salir”.

Luego, dirigiéndose a los candidatos a intendente, les dijo: “Sé mejor que nadie lo que es pelearla de atrás, siempre contra el aparato, la violencia, la agresión, la mentira, muchas veces la he peleado de atrás y sé que se puede”.

"Lo trucho era la policía que no tenía secundaria, sin chaleco, sin preparación; ahora hay una policía preparada, que se reentrena dos veces por años" dijo y señaló que esa es la diferencia con la propuesta de la oposición.