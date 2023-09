Milagro Sala será trasladada a un hospital de La Plata para su tratamiento

La líder de la Tupac Amaru estaría viajando "entre el martes y miércoles próximo" en un avión sanitario con condiciones particulares, debido a la "urgencia de la atención médica que necesita", indicó a la abogada Alejandra Cejas, que ejerce la defensa de la dirigente social.

La instancia judicial, que se llevó a cabo este mediodía a través de salas virtuales por Zoom y fue encabezada por el juez de Ejecución Penal, Carlos Cattan, resolvió el pedido de traslado de Sala (quien permanece detenida bajo prisión domiciliaria) al centro de salud de alta complejidad de La Plata para que pueda tratarse el cuadro de trombosis, que deterioró su estado de salud, según informó la defensa de la dirigente social.

La audiencia -en la que también estuvieron Cejas y los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Gustavo Araya y Diego Funes- había sido requerida de manera "urgente" por "cuestiones humanitarias" por el equipo que integra la defensa de la lideresa de la Tupac Amaru luego de que se agravara su estado de salud.

A Sala se le detectó una trombosis en junio del 2022, y esa afección "fue menoscabando su estado físico y emocional".

"Milagro se mostró muy emocionada y lo único que nos dijo ahora es 'me voy a poder curar'", comentó Cejas y adelantó que del operativo de traslado de Sala "se va a encargar su familia y los compañeros que la están ayudando".

La letrada aclaró además que "el Estado provincial no hará ningún aporte" para solventar los costos del traslado de la dirigente social a La Plata.

Cejas, en ejercicio de la defensa, será quien acompañará a la referente de la Tupac Amaru en su viaje a Buenos Aires.

Para el viaje a Sala se le va a quitar la tobillera electrónica y al llegar al hospital quedará internada automáticamente, adelantó Cejas, quien preciso cómo fue el proceso que concluyó con la autorización judicial para que Sala continúe su tratamiento médico en el hospital Italiano de la ciudad de La Plata.

"El pedido de traslado por la operación se viene gestionando desde diciembre del año pasado y ya se había presentado todo lo posible desde las entrevistas con los médicos, los informes médicos y estudios clínicos. De hecho tiene ingreso al hospital desde el 4 de septiembre", explicó.

Durante este periodo a Sala se le trató de hacer un tratamiento médico no invasivo, o sea no por cirugía, sino con fármacos pero esto no tuvo el efecto deseado.

"Por esa razón, solicitábamos el ingreso de Sala a un hospital porque la situación de ella implica que haya una merma en el funcionamiento resto de los órganos porque se trata de una obstrucción de la vena", detalló Cejas.

Por este motivo -señaló- en la audiencia de hoy se le pidió al juez Cattan "que tome intervención también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en cumplimiento de la resolución que la ampara en el tema del cuidado que hay que tener, porque no se pueden agravar las condiciones de detención".

Las partes recibirán este viernes el escrito de lo resuelto y con ello la validez para encarar los oficios de una jurisdicción extraña como La Plata.

Compañeros acaban de autorizar el traslado a la ciudad de #LaPlata de #MilagroSala para que pueda resolver su estado de salud producto de su patología y de tanto encierro y hostigamiento. Es un logro colectivo de una lucha que la militancia nunca abandonó.

(Hilo)@cocotupac — Prensa Tupac (@PrensaTupac) September 28, 2023

"Compañeros acaban de autorizar el traslado a la ciudad de La Plata de Milagro Sala para que pueda resolver su estado de salud producto de su patología y de tanto encierro y hostigamiento", celebró vía Twitter la organización Tupac Amaru, apenas confirmada la decisión judicial,

La organización juzgó la medida judicial como resultante de "un logro colectivo de una lucha que la militancia nunca abandonó" y finalizó su mensaje con una convocatoria a "seguir pelando" hasta conseguir la libertad de la dirigente social, que permanece detenida desde 2016.

El 27 de junio de 2022 Milagro Sala, de 59 años, fue trasladada de su domicilio hasta una clínica privada de la capital jujeña luego de que los médicos le diagnosticaron una "trombosis venosa profunda", y, desde ese momento, fue desmejorando su estado de salud.