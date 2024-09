Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, luego del ataque: "Son situaciones que traen a la memoria épocas pasadas"

“Lo único que puedo decir con seguridad es que he transcurrido mi vida cosechando amigos y tengo la suerte de no haber cosechado enemigos. Certeza no tenemos ninguna. Son episodios que no tienen que ocurrir en la Argentina de hoy”, explicó y destacó que recibió llamadas del presidente Javier Milei, de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, entre otros políticos.

El titular de la SRA aseguró también que “la gente que sabe dice que es un atentado, también dicen que [el artefacto explosivo] podía haberse armado para generar más daño. Seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer”. “Hipótesis no tenemos. No tenemos conjeturas, no tenemos idea. Son situaciones que traen a la memoria épocas pasadas. Después de haber transcurrido muchos años de experiencia seguramente no algo que quiera volver a repetir la Argentina”, destacó Pino.

Además, aseguró que no cree que el ataque tenga que ver con la relación personal que tiene con Milei y confirmó que aceptó tener custodia policial, tanto personal como en su oficina. Pino le agradeció al titular del Hospital Fernández: “Vino tres veces a ver cómo estábamos. Es algo que ninguno de nosotros está acostumbrado a vivir. Lo feo y lo que no tiene que pasar es lo que vivimos ayer", relató.

Ante el intento de asesinato contra el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en el que fueron heridos, como consecuencia de dos cartas bomba, su secretaria y otras tres personas, pusimos a disposición del juez de la causa el envío de la Unidad de Investigación… — Ministerio de Seguridad (@MinSeguridad_Ar) September 6, 2024

También habló sobre los distintos comunicados que surgieron ayer desde la entidad rural. “Quisimos describir en el segundo comunicado este cobarde atentado que recibió la institución. Creo que le pegan a la Sociedad Rural en cabeza de su presidente. Tuvimos la suerte de que las cosas sucediera como sucedieron, que a Pamela [su secretaria] no le pasó nada. Hubiese sido más complicado si las cosas se daban de otro modo”, destacó.

Las hipótesis de Bullrich

Esta mañana, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, afirmó que la principal hipótesis que tienen sobre el ataque explosivo al presidente de la Sociedad Rural es una acción de grupos “extremistas veganos o anarquistas”. Además, destacó que ya fue individualizado -aunque no se pudo determinar su identidad- quien llevó el paquete que detonó en las oficinas del dirigente de la entidad del campo.

En el inicio de su exposición en la segunda jornada del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), la funcionaria fue consultada sobre el grave episodio ocurrido en el predio del barrio porteño de Palermo, donde se produjo una detonación que provocó heridas leves a varios colaboradores del dirigente de la entidad madre del ruralismo.