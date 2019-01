Niegan que Cristina Kirchner se postule a gobernadora bonaerense

“Cristina nunca planteó ni está cerca de ser candidata a gobernadora”, aseguró García y agregó: “Hace cinco días están diciendo que Cristina Kirchner iría como candidata a gobernadora. No es cierto, es una operación mediática”.

La jefa del bloque de senadores del Frente para la Victoria en la Legislatura provincial salió así al cruce de la versión que comenzó a correr luego de que el entorno de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, comenzara a evaluar un posible desdoblamiento de los comicios locales respecto de los nacionales.

Al respecto, García consideró en declaraciones a radio El Destape que “Vidal va a ser la candidata a presidenta y el desdoblamiento electoral es una cortina de humo”, aunque advirtió que existe “un acuerdo entre Cambiemos y (el líder del Frente Renovador, Sergio) Massa para tratar el proyecto sobre el desdoblamiento de las elecciones”.

ADEMÁS:

La legisladora respaldó la interpretación desde el Instituto Patria sobre el creciente rumor y la especulación de algunos intendentes peronistas al reiterar que “es una operación mediática”, y denunció que existe “un acuerdo entre Cambiemos y (Sergio) Massa para tratar el proyecto sobre el desdoblamiento de las elecciones” en la provincia.

En tanto, el intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, dijo ayer a esta agencia que “es un rumor que circula dentro del PJ bonaerense, que tiene que ver con el deseo de que Cristina sea nuestra candidata”.

Por su parte, Moreau coincidió con la senadora provincial al afirmar que las versiones respecto de una eventual candidatura provincial de la líder de Unidad Ciudadana “forman parte de operaciones de prensa”.

“Ni Cristina Kirchner ni ningún dirigente responsable de Unidad Ciudadana o el peronismo estamos hoy devanándonos los sesos acerca de todas la jugadas electorales que inventa el macrismo para ver cómo eluden una derrota que es casi inevitable para ellos y sobre todo cómo distraen a la gente”, afirmó. Además, el diputado nacional sostuvo que la idea de adelantar las elecciones bonaerenses “revela que (el presidente Mauricio) Macri está mucho peor que lo que mienten las encuestas” y que Vidal “tiene la necesidad de despegarse a toda costa de una boleta encabezada por Mauricio Macri”.

‘Ya no saben a qué maniobra apelar con tal de retener el poder; lo único que no hacen es gobernar bien’, sostuvo, y aseguró que ‘como no pueden reemplazarlo’ a Macri como candidato a presidente, ‘buscan atajos de modo tal que su candidatura no los dañe tanto’.