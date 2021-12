Ómicron: podría cerrar las fronteras si aumentan los casos

“Hay posibilidades de que pase cualquier cosa porque la variante está creciendo en el mundo. Tenemos que seguir cuidándonos, ser muy prudentes”, aseguró la vocera presidencial Gabriela Cerruti en declaraciones televisivas.

“No quiero decir nada que no vaya a suceder ni queremos ser alarmistas, pero estamos día a día viendo los procesos cómo se están llevando adelante. Todavía no está la variante en la Argentina, esto no quiere decir que no pueda estar en cualquier momento. En Brasil ya llegó y nosotros tenemos las fronteras abiertas completamente, tomando los recaudos del caso”, agregó Cerruti.

Sobre la variante Ómicron, Cerruti recalcó que si bien se detectó por primera vez en Sudáfrica, “ya puede venir de cualquier otro país”.

“Por el momento no estamos en una situación de riesgo como para tomar una medida extrema, pero estamos día a día controlando el tema”, cerró sobre el tema.

omicron.jpg Ómicron: nueva variante del coronavirus.

ALERTA MUNDIAL

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que todavía no se registraron muertes a causa de la variante Ómicron del coronavirus, que sin embargo mantiene en vilo al mundo, con casos reportados desde los cinco continentes.

El organismo solicitó de todas maneras que los fabricantes de vacunas comiencen a ajustar los fármacos existentes con una advertencia: "No esperar hasta que suene la campana de alarma final"

El portavoz de la OMS Christian Lindmeier expresó este viernes durante una sesión informativa de la ONU en Ginebra: "Aún no he visto informes de muertes relacionadas con la variante Ómicron. Es muy recomendable que los fabricantes de vacunas ya comiencen a planificar con anticipación (...) la probabilidad de tener que ajustar la vacuna existente. Es mejor no esperar hasta que suene la campana de alarma final".