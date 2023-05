Organizaciones Sociales anunciaron una multitudinaria marcha

“No podemos salir adelante con este acuerdo de ajuste con el FMI, mientras la emergencia alimentaria es insostenible en nuestros barrios. Entre otras cosas, exigimos financiamiento para obras, herramientas y equipamiento en nuestras unidades productivas”, dijo la UTEP en la convocatoria.

Según indicaron los referentes piqueteros, la marcha para el jueves 18 de mayo será a las 11 a Desarrollo Social, en el cruce de la avenida 9 de Julio con la calle Moreno.

"Estamos en un marco de unidad muy amplia de los movimientos populares. Es la más amplia que he visto y de la que he participado. Nos parece una falta de respeto que no podamos resolver el problema alimentario en nuestras organizaciones y nuestros barrios. Hay una decisión política de que eso no se resuelva y nos obliga a movilizarnos el 18 de mayo hacia Desarrollo Social, para empezar un plan de lucha hasta que se resuelva el problema alimentario", dijo durante el encuentro de las organizaciones el secretario General de la UTEP, Esteban Gringo Castro.

"La marcha será contra el FMI, la política económica, la falta de alimentos en los comedores y merenderos populares y la falta de empatía de la ministra Victoria Tolosa Paz con los sectores más desprotegidos", dijo el dirigente Eduardo Belliboni.

Otro de los reclamos es acelerar la llegada de alimentos a comedores y espacios comunitarios y garantizar el aguinaldo a los trabajadores de la economía popular.

"No están llegando los alimentos a ninguna organización a lo largo y ancho del país, y le guste a quien le guste, hoy las organizaciones sociales son las que se encargan de distribuir esos alimentos a través de los comedores barriales, en lugares donde el Estado no llega de ninguna otra manera", expresó Nicolás Caropresi.

Por su parte, la coordinadora nacional del MST Teresa Vive, Mónica Sulle, indicó que cuando hay una necesidad deben estar todas las organizaciones unidas.

"No ponemos por delante las necesidades políticas, nos unen las necesidades de nuestros compañeros. Hay que discutir los temas importantes a resolver como la soberanía alimentaria, para que los pibes puedan comer", dijo.

El coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro Coco Garfagnini, denunció que existe una criminalización y judicialización de la protesta popular y sumó su preocupación por la situación alimentaria de los sectores populares.

"El 18 vamos a participar muy contentos por poder construir este marco de articulación, que espero que continúe", remarcó el referente social.

A los movimientos sociales se le sumarán espacio sindicales afines al kirchnerismo, como la CTA Autónoma, encabezada por Hugo "Cachorro" Godoy, Ricardo Peidro y Mariana Mandakovic.

Esta semana también fue testigo la avenida 9 de Julio de una marcha de la Unidad Piquetera, que se dirigió a Desarrollo Social para intensificar sus reclamos. Se espera que para el próximo jueves se intensifiquen las acciones y se haga una masiva concentración con caos de tránsito en la zona del Centro porteño.