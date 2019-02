Pedro Etchebest: "Yo no tengo nada que ver con el kirchnerismo"

“Yo no soy el más valiente ni nada, a mi me acorralaron y yo no tenía otra alternativa que hacer la denuncia”, sostuvo el hombre que dijo haber sido extorsionado a cambio de no ser involucrado en la causa de los cuadernos.

El empresario confió en que las pruebas que presentó en contra del fiscal son irrefutables, abundantes, exhaustivas y precisas” y advirtió que “lo que se ha publicado es solo una partecita mínima” de lo que hay en el expediente.

“Yo no tengo nada que ver con el kirchnerismo, no soy kirchnerista ni conozco a ex funcionarios. No tengo nada que ver con la política ni la Justicia”, resaltó. Durante una entrevista con El Destape Radio, Etchebest explicó que no grabó la primera conversación con Marcelo D Alessio “porque pensaba que era una broma” lo que le decía.

“Después consulto con mi abogado y me dijo que esta persona es especialista en la extorsión y que, para mi protección, podía empezar a grabarlo”, precisó.

En este sentido, el empresario sostuvo que estaba “acorralado y desesperado” por las supuestas amenazas de D’ Alessio: “Me decía no hace falta que vos tengas razón, después vas a tener que probar todo’”, detalló. Etchebest dijo que por esa razón recolectó “las pruebas suficientes para demostrar que es veraz” su versión y ratificó que fue el abogado, supuestamente vinculado a Stornelli, el que se comunicó con él para pedirle una coima, y no al revés. “‘El me contactó a mí. es un mentiroso, un mitómano, cuando puedan ver toda la causa va a verse todas las cosas espantosas que me enviaba para afectarme psicológicamente”, agregó.

Por otro lado, Etchebest cuestionó a “los medios grandes” por no haberle “dado la trascendencia que se merece” a su denuncia contra el fiscal federal.

“Fue demasiado impactante la exposición porque yo no soy una persona mediática”.

Por su parte, el exjefe de Gabinete Alberto Fernández sostuvo que el fiscal Carlos Stornelli ‘queda muy salpicado’ con la denuncia del empresario Pedro Etchebest. ‘Lo conozco a Stornelli hace muchos años y quisiera que esto no sea verdad, pero las pruebas que hay son muy serias’, señaló.