Ramiro Marra pidió "levantar" a las personas en situación de calle

“La calle no es para dormir. Hay que terminar con esto. Levantar a todo el que no lo entiende”, expresó Marra en un posteo en X. Dicho de otro modo: quienes duermen en la calle no entienden que está prohido hacerlo, según el libertario.

La cultura del descarte no es nueva

El Papa Francisco llama "cultura del descarte· al desprecio por los pobres y más necesitados de la sociedad. Pero no es nuevo.

A fines del siglo XIX, el periodista y escritor francés Anatole France (François-Anatole Thibault. 1844-1924), describía con particular ironía la falta de humanidad de algunos miembros de las clases altas de Francia.

Frente a las declaraciones de Marra, es particularmente apropiado recordar una frase de Anatole France:

"La Ley, en su magnífica ecuanimidad, prohibe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan".

Anatole France M.jpg Anatole France (François-Anatole Thibault. 1844-1924

Reacciones en redes sociales a la propuesta de Marra

La propuesta de Marra provocó una ola de respuestas -la mauyorìa criticas- en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la insensibilidad del planteo.

Muchos usuarios se indignaron por el planteo del legislador libertario. Otros lanzaron propuestas para solucionar el problema que padecen quienes están en situaciòn de calle. Y unos pocos, se pusieron -si es posible- a la derecha del singular dirigente porteño.

Cada día más personas en situación de calle

Según datos oficiales de diciembre de 2023, en la Ciudad de Buenos Aires hay 8.028 personas en situación de calle, pero los refugios contaban, entonces, con capacidad limitada a un 50 por ciento de las necesidades.

Los especialistas subrayan que la problemática requiere una solución integral que contemple tanto el acceso a la vivienda como la atención de cuestiones relacionadas con la salud mental, adicciones y otros factores estructurales.