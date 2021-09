Renunció una funcionaria que había denunciado a Manzur

Cecilia-Merchan.jpg Cecilia Merchán se desempeñaba como secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y en 2019 había denunciado a Juan Manzur. Archivo.

La ex funcionaria dio a conocer su postura en su cuenta de la red social Twitter; no obstante, aclaró que seguirá "aportando con amor y responsabilidad al proyecto nacional, feminista y popular", y amplió: "Donde me encuentre, solo estaré atada a los sueños y desafíos colectivos".

Embed Comparto el texto de mi renuncia al cargo de Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad. Seguiré aportando con amor y responsabilidad al proyecto nacional, feminista y popular. Donde me encuentre, solo estaré atada a los sueños y desafíos colectivos. pic.twitter.com/jrLB7ajgNK — Cecilia Merchán (@chechamerchan) September 24, 2021

"Se inicia un nuevo tiempo, con nuevos desafíos que requieren de una renovación de fuerzas e impulso generador de transformaciones", enfatizó Merchán en su carta de renuncia. En ese marco, la ex funcionaria puntualizó: "El movimiento de mujeres y LGBTI+ tiene sobrada energía y capacidad para consolidar los objetivos logrados y los muchos que aún quedan pendientes".

"Por mi parte, habiendo aportado lo mejor de mi experiencia personal y colectiva, concluyo una etapa de la que me siento orgullosa y agradecida", puntualizó Merchán.

Por último, calificó como una "inédita emergencia" el periodo que se debió atravesar durante la pandemia de coronavirus fue "muy complejo", y concluyó: "Intentamos estar a la altura de las circunstancias, creando acciones y planes concretos que dejarán establecidos los pilares hacia adelante".