Rial comparó a Massa con Lotocki y el candidato se enojó

"Es un caso de estudio. Sos ministro de Economía de un Gobierno en crisis, fuerte. Y tenés serias posibilidades hoy de ser presidente. Es un caso raro. Es como que (Aníbal) diga ahora ‘voy a sacarle todo a mis pacientes’”, le dijo el periodista al aspirante a presidente por Unión por la Patria.

“No, no me compares con Lotocki. Lo tuyo es para matarte. No vengo nunca más. Lotocki mató a Silvina Luna”, le respondió Massa, en Argenzuela, programa que conduce Rial en C5N.

En este sentido, el conductor explicó sus dichos y sostuvo que no estaba hablando en términos de matar. “Estoy hablando de alguien que es ministro de Economía de un gobierno en crisis profunda y tenés serias chances de ser presidente”, recalcó.

Durante la entrevista, Massa tampoco eludió el tema Insaurralde. Consultado sobre cómo impactó la noticia hacia dentro del frente oficialista y cuál fue su reacción personal, dijo: “Hablé con todos los que sentí que tenía que hablar. Dije lo que pensé. A la noche, él [Martín Insaurralde] renunció. De alguna manera, destrabó una situación. Un error grave. Tuvo que pagar con dos renuncias”.

“Su renuncia despeja esta idea de acá no pasa nada. Y, sin embargo y mientras tanto, personas como Pepín [Rodríguez Simón] -exasesor de Macri- siguen prófugas”, ironizó a continuación. Y dejó en claro: “No somos todos lo mismo. De alguna manera, me parece que había que demostrarle eso a la sociedad. Frente a un error, se da respuesta”.

Rodríguez Simón vive en Uruguay desde fines de 2020 y tiene un pedido de captura internacional de la justicia argentina, por una causa en la que se lo investiga por una denuncia de extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Macri.