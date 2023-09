Por otra parte, el mismo tribunal absolvió al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. La absolución de este último era previsible. ya que el fiscal Marcelo Aguero Vera no había formulado acusación por falta de pruebas.

antonini-wilsonjpg.jpg En un juicio realizado en los Estados Unidos, Antonini Wilson dijo que ese dinero era para la campaña de Cristina Kirchner.

En cuanto a De Vido, la fiscalía había sostenido que dio la cobertura para que el venezolano Guido Antonini Wilson ingresara con la valija y por eso había pedido una pena de cinco años de prisión la cual no fue aceptada por el tribunal. Los fundamentos se darán a conocer el próximo 27 de noviembre es que se sabrá el motivo de la decisión.

Los aduaneros Rosa Nelida García, Guillermo David Lucangeli y Maria Cristina Gallini recibieron la pena de un año de prisión en suspenso, en tanto que a Jorge Felix Lamastra le dieron 10 meses. En todos los casos, fue por tentativa de contrabando agravado.

Uberti es el único de los acusados en el juicio que viajó en aquel avión de la estatal venezolana PDVSA desde ese país con destino a la Argentina y en el cual estaba, en medio de esa comitiva oficial, Antonini Wilson; la secretaria del primero, Victoria Bereziuk; el extitular de ENARSA Exequiel Espinosa, Daniel David Uzcátegui Specht, Ruth Begrends Ramírez, Nelly Cardozo Sánchez y Wilfredo Avila Driet.

A pocas horas de su ingreso a la Argentina, el venezolano Guido Antonini Wilson compartió en Casa Rosada un acto oficial aunque inicialmente los funcionarios lo negaron. Nunca pudo ser interrogado por la Justicia Argentina ya que fueron negados los pedidos de extradicción.

