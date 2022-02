Vidal: "No hubo persecución al sindicalismo ni Gestapo"

En diálogo con Radio 10, la actual diputada nacional de Juntos dijo que "un video grabado ilegalmente sin orden judicial no puede ser admitido como prueba y la denuncia se hizo en un juez que no es competente", lanzó y agregó que "quiero que se sepa toda la verdad: quién grabó el video y por qué lo hizo".

En referencia a esto mismo sostuvo: "Quiero que la Justicia investigue", a la vez que agregó que "la presencia de la AFI la tiene que explicar la AFI".

La referente de la oposición subrayó que "estoy dando la cara" y afirmó que "los ministros de mi gobierno vayan a la AFI no los convierte en delincuentes. Cada uno de ellos tendrán que explicar por qué".

"Soy la responsable política de lo que pasó durante los cuatro años de gestión. La responsabilidad legal y el delito es otra. Tengo clarísimo que yo no mandé a grabar el video y que me pueden investigar todo lo que quieran; estoy a disposición de la Justicia. Pueden investigar lo que quieran", enfatizó la exmandataria.

"Yo no puedo admitir que se hable de Gestapo, no sólo por no la hubo sino porque se banaliza el sufrimiento de millones de personas que sí fueron víctimas de un Holocausto; me parece terrible, y lo dije públicamente, que el ministro haya usado esa palabra. De la misma manera tampoco voy a admitir que se convierta al Pata Medina en una víctima", aseguró.

Por otra parte, justificó que antes de su gestión Juan Pablo Pata Medina había estado preso 14 años y que durante su mandato "sobraron evidencias" para que fuera encarcelado nuevamente por "lavado de dinero y asociación ilícita". En ese sentido dijo que "no me parece ilegal que empresarios declaren en contra del Pata Medina".

"Ojalá todos aquellos que fueron acusados dieran la cara como la doy yo", puntualizó Vidal y agregó: "Me encantaría escuchar al Pata Medina".

Vidal y el acuerdo con el FMI

Consultada sobre el entendimiento alcanzado entre el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Vidal opinó que "tenemos que hacer todo lo posible para que el tren no choque y, en eso, mi posición es que hay que evitar el default".

Sin embargo, advirtió que "nos preguntan qué vamos a votar y no tenemos ni siquiera un proyecto en la mano", en referencia al acuerdo que llegará en los próximos días a la Cámara Baja y sobre el cual el Gobierno tiene confianza en que se aprobará sin problemas.

"Hace muchas décadas que vamos de crisis en crisis. El problema de la Argentina durante mucho tiempo es que ha gastado más de lo que le ingresó", graficó Vidal. Y manifestó que "todas las fuerzas políticas" deben ponerse "a discutir con seriedad... no si Cristina, ni Mauricio", sino "qué vamos a hacer para en los próximos diez años crecer sostenidamente".