Allanaron hogar de niños de Berazategui en busca del abusador de un bebé de 8 meses

Se trata de un caso que estremece a toda la comunidad y que repercute en aquellos pequeños que no pueden ser criados con sus padres por distintas cuestiones. Todo comenzó con el fallecimiento de un recién nacido que, si bien no perdió la vida por los abusos recibidos, quedaron las marcas en su cuerpito y los profesionales médicos no dudaron en denunciar. En sintonía, se abrió la investigación, se identificó al agresor y necesitan ubicarlo de inmediato para sancionarlo como corresponde.

Se trata de Nomadelfia, una institución que alberga a niños de 0 a 12 años, a quienes en teoría cuidan, educan, alimentan y le dan la atención médica necesaria. Sin embargo, el lugar fue apuntado anteriormente por maltratos por parte de sus autoridades. El establecimiento está ubicado en El Pato, en la intersección de 616 y 514 y fue allanado por orden judicial.

El fiscal Christian Granados, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 de Berazategui, ordenó dicho procedimiento para juntar documentación y poder averiguar el paradero de quien sería el presunto abusador del chiquito. La víctima murió por una afección cardíaca y llegó a ser operado. Pero cuando vieron las marcas, entendieron que previamente lo habían abusado. Las lesiones eran compatibles en el bebé de ocho meses.

Nomadelfia suma una denuncia más y el escrache público es irreversible. De hecho, cuando los agentes se acercaron al lugar, también lo hicieron allegados al establecimiento y trabajadores que reconocieron que no estaban capacitados para las tareas otorgadas. Además, sostuvieron que no estaban registrados y que es verdad que había personas que maltrataban a los niños.

Es por ello que el repudio generalizado hizo que intervinieran la institución, mientras se esperan resultados y avances para atrapar al abusador.