Celina Di Santo vuelve a Lomas Athletic después de travesía por Europa

Luego del 4-1 sobre Santa Bárbara, en Gonnet, que catapultó al equipo dirigido por Lucas Vila al tercer puesto en el escalafón, la exponente se suma a la plantilla con la ilusión de levantar un nuevo trofeo tras su ciclo del otro lado del océano Atlántico.

En diálogo con Fox Sports la baluarte recalcó estar "muy feliz y muy contenta" por estar nuevamente en la institución de Lomas de Zamora. "Extrañaba mucho al club, a las chicas, al equipo, verlas jugar desde afuera cuesta porque las ganas están de empezar a jugar ya. La verdad que contenta de los partidos que están haciendo, las estuve siguiendo desde Europa e hicieron un buen partido más allá de las jugadoras que faltaban", destacó.

Di Santo jugó su último partido en Lomas por la 16º fecha, 3º de la segunda rueda, del Torneo Metropolitano 2024, con victoria por 2 a 0 frente a San Fernando, en la sede de Arenales, anotando uno de los goles del encuentro.

Otra Di Santo, su hermana Milagros, se afianzó en el equipo y forma parte también de la Selección Argentina juvenil, el seleccionado que conduce Juan Martín López. Y por eso la jugadora ya se imagina a las dos compartiendo los fines de semana con la entidad. "Me falta eso de compartir cancha con Mili. Cuando me fui todavía capaz no estaba jugando tanto y hoy es una de las jugadoras importantes que está en el 11 inicial, así que va a tener ese plus de poder compartir con ella adentro de la cancha", afirmó. Y añadió: "Por lo pronto, extraño mucho jugar con el equipo, así que contenta de volver a sumarme con las Conejas".

No es la única jugadora del club en experimentar el hockey fuera de la Argentina. Agustina Albertario también jugó en Bélgica para Koninklijke Hockey Club Leuven y Royal Leopold HC; además de Dusseldorfer HC, de Alemania, y Bigúa, de Uruguay, donde se encuentra actualmente. En tanto, la mediocampista Valentina Marcucci se desempeñó en el KHC Leuven.

Sobre su estadía en Bélgica, la oriunda de Esteban Echeverría confió que fue "increíble" el salto de calidad que dio. "Tanto en lo personal como en la parte de hockey fue un crecimiento enorme, muy feliz de haber hecho esa experiencia. Me aportó muchísimo y es una experiencia que todas las jugadoras que tengan la posibilidad alguna vez en la vida la tienen que hacer".

Respecto al cambio que vivió, experimentó "otra cultura, otro tipo de ver el hockey, de juego". "No voy a decir otras reglas, porque las reglas son las mismas, pero se vive desde otro lado el hockey, los partidos, el ambiente del club, todo, así que es una experiencia distinta, pero linda también de vivir".