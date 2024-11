Argentino de Quilmes, con duelo deportivo y conflicto institucional

A horas del trascendental choque contra Excursio, por el partido de ida de las Semifinales del Reducido, estalló una interna impensada, ya que Becker expuso argumentos que vinculan al Mate con deudas e irregularidades, por lo tanto mediante una circular, el Criollo remarcó que el el trasfondo de la renuncia se debe a un "claro objetivo de dañar la gestión", al tiempo que dejaron sentado que el ex directivo participó de reuniones y definiciones concernientes al club y a la mesa chica, también en la confección de la Lista Celeste y Blanca.

"Nos llama la atención que hable de socios financiados que generan deuda. El club cuenta con un padrón de 2114 socios (entre todas sus categorías sociales), de los cuales menos de la mitad deben cuotas sociales. La deuda es de esos socios con el Club. Lo que no percibe el Club son ingresos", sostuvo el comunicado emitido por el Criollo, en alusión a los dichos de Becker sobre los asociados que acumulan cuotas adeudadas.

Agregó la entidad que "en la última reunión de comisión directiva que participó, Becker propuso intimar a esos socios y de hecho se terminó aprobando suspender a los socios que deban más de tres cuotas y no resuelvan su situación a la brevedad".

Sobre otro de los puntos cuestionados por el ex tesorero, una deuda con la ART Omint, "cabe aclarar que la misma se contrató en diciembre de 2023, se pagó durante algunos meses hasta que las urgencias económicas no hicieron posible continuar abonándola", puntualizando que "desde julio de 2021 a sido una constante el saneamiento institucional, realizando pagos de juicios, moratorias, deudas de servicios como la de AySA, que ascendía a 139 millones y manteniendo al día a sus empleados".

Agregó el club que "en julio de 2024, Becker asumió teniendo a su disposición la situación económica y financiera real de la institución, entre lo que figuró la deuda con la ART. Además, fue acompañado por el ex tesorero en un periodo de transición, durante más de dos meses. El mismo Becker explicó ante la comisión directiva en agosto la necesidad de pagar la deuda con la ART diciendo 'que era de suma necesidad mantenerla'. Nunca informó el monto de dicha deuda y nunca se comunicó con el abogado de la institución para intentar negociarla y resolverla. Como tesorero informó, pero no gestionó, hasta que la bomba explotó y abandonó el barco. Sin dudas la responsabilidad es compartida por toda la comisión directiva Pero al tesorero por ser un tema que lo involucra directamente le cabe una mayor responsabilidad. Para tranquilidad de nuestros socios informamos que la CD se está ocupando de resolver la deuda y negociarla, lo que debería haber hecho Becker".

Posteriormente consideró que "los motivos de la renuncia de Becker, al igual que del intendente del Club, Leandro Fagioli, corresponden a problemas meramente personales con nuestro presidente, Hernán Romero, muestra cabal de esto, fue el cobarde ataque grupal que sufrió el pasado domingo en la previa del encuentro con el Club Argentino de Melo, por parte de este grupo y reiteramos que los tiempos de los violentos y las patotas se terminaron hace varios años, Argentino es nuevamente un club familiar y no vamos a permitir que estas conductas se repitan".

Enfatizó el Mate seguidamente "Lamentamos profundamente que los problemas personales lleven a descuidar la responsabilidad de estar en la gestión de una institución tan importante como es el Club Atlético Argentino de Quilmes y lo que es peor aún, se utilicen los mismos para dañar nuestra imagen. Las renuncias se producen en un contexto de pleno crecimiento institucional, ya sea en lo deportivo como en lo social. A días de los festejo por el aniversario que nos deben unir y hermanar, en plena campaña de socios que ha logrado en los últimos 20 días más de setenta socios nuevos y en la planificación y puesta en marcha de proyectos de infraestructura importantes como la iluminación del estadio".

"Por eso mismo -añadió no entendemos como esto no se resolvió puertas adentro, como tuvieron la oportunidad de hacerlo, sino que buscaron poner al club en una situación de vulnerabilidad. La forma de irse, entendemos, busca exculparse por no poder o no saber hacerse cargo del mandato por el cual fueron votados y elegidos por los socios; o directamente porque persiguen otros fines políticos. Desde ya intimamos a Leandro Becker a que se retracte de las acusaciones realizadas, o está comisión directiva se reservará el derecho a iniciar las acciones legales correspondientes por daños y perjuicios".