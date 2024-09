Ariel Vázquez, con la mira en los torneos Future que se disputarán en Córdoba y Paraguay

El hombre figura de la Academia tendrá enormes desafíos en el polvo de ladrillo cordobés y luego le espera una dura faena en Paraguay, por lo tanto apunta a buenos resultados, puntuables ATP: "Hasta ahora mi balance es muy bueno y voy por más, todavía me quedan objetivos por cumplir. Algunos espero concretarlos con el equipo de Racing, ya dios un paso enorme como grupo y esperamos ir por más".

Vázquez juega al tenis desde los 9 años y a los 10 comenzó a recorrer el país jugando torneos, por lo tanto trazó sus sueños: "Espero poder seguir en este deporte por mucho tiempo, pasé por muchas competencias y me enantaría cuplir sueños en el tenis. Quiero dedicarme profesionalmente a esto sea como jugador o entrenador. Mucha gente me ha ayudado, el ambiente me dio mucho y todos los lugares que conozco o que pasé tienen que ver con el deporte".

Por último, el protagonista planteó que en la Primera de Racing aspiran a seguir creciendo en la máxima categoría: "Hemos logrado algo histórico y esperamos continuar por este camino, por primera vez en la historia Racing jugó en la máxima categoría. Hemos perdido algunos pocos partidos, por ejemplo memorables contra Belgrano, donde jugaba Francisco Cerúndolo, número 20 de mundo, así que medirnos contra él fue dejar una vara muy alta".