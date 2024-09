Ayuda a damnificados por el fuego en Córdoba y condena en Quilmes para incendiario

Se trata de dos casos realmente complejos, con muchos damnificados que perdieron sus casas por siniestros distintos. Lo que está pasando en la mencionada provincia, provoca que miles de cordobeses deban desplazarse de sus domicilios y que las autoridades trabajen sin descanso para controlar los focos ígneos. Es por ello que ciudadanos ezpeletenses se solidarizaron con las víctimas y decidieron organizarse para extender un auxilio que pueda aportar un granito de arena.

Son dos mujeres, Claudia y Antonella, quienes empezaron a difundir la iniciativa a través de las redes sociales para convocar a más personas. Con lo que cada uno ofrezca, entienden que se pueden hacer grandes cosas y es por dicho motivo que dieron una lista de cosas que sirven en esta difícil situación que están pasando quienes residen en la zona próxima a Capilla del Monte, en Córdoba, con los terribles incendios que consumieron miles de hectáreas de monte.

Indicaron que estarán recolectando ropa de niños y adultos, colchones, sábanas, colchas, alimentos no perecederos, alimentos para animales, cremas para quemaduras y gasas. Recibirán los artículos hasta el día domingo, ya que inmediatamente el lunes partirán hacia el lugar de los hechos para entregar personalmente los materiales. Para contactarse con ellas podrán hacerlo a través de sus teléfonos personales, llamando al 115-762-2937 y 113-488-6361. Esperan la solidaridad de la comunidd para que difundan la noticia y que trascienda en el ambiente.

Pero el fuego no afecta solo a Córdoba y las autoridades judiciales de Quilmes trabajaron en otro episodio igual de violento pero que se replicó en un espacio más reducido. Así las cosas, condenaron a la dura pena de 7 años de prisión a un sujeto acusado de incendiar las viviendas de sus familiares en dos ocasiones distintas. Si bien los motivos de las discusiones no trascendieron, es injustificable e hizo destrozos irreparables, que de milagro no mataron a nadie. De todos modos, su nieta y su yerno terminaron quemados y tuvieron que ser asistidos por personal médico.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 5, a cargo del juez Gustavo Fariña, llevó adelante el juicio en el cual terminó preso por “incendio con peligro común para los bienes en concurso ideal con incendio con peligro de muerte para una persona y lesiones graves”. Los siniestros fueron replicados el 8 de febrero de 2022 y, un mes después, el 6 de marzo.