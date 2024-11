Banfield, con la mira en River y en la abultada deuda

El conjunto Albiverde prepara el duelo ante River y mientras Munúa evalúa al once que visitará en el Monumental al Millonario, la renovada CD trabaja en auditar la deuda que el club mantiene.

Mediante el estado de situación, Banfield informó cómo está la economía actual y qué harán con la deuda. La premisa de la entidad de Peña y Arenales es sanear la economía con transparencia y racionalidad, según expresaron sus dirigentes, por lo tanto con Mariotto a la cabeza ya trabajan para aminorar los números.

"La deuda se pagará volviendo a tener credibilidad, en recuperar el club. Cuando perdés la palabra, los jugadores no quieren venir, los clubes no te quieren vender o los representante tampoco. La marca de Banfield de vender jugadores está perfecta; pero la gente está cansada de que se venda por millones y eso no se refleje en infraestructura", expuso Mariotto en diálogo con Radio La Red.

El mandatario de 26 años, el más joven de la historia, bancó al DT Munúa y agregó que si bien en el Taladro habrá una importante tarea en la fábrica de jugadores, las prioridades son más generales. "Vamos a tener que ser creativos en el Scouting, ya que no podemos esperar un mercado de pases grandilocuente. Obviamente que todos queremos salir campeones y sería un sueño, pero de momento objetivos son institucionales. Pretendemos cambiar el estatuto, transparentar las deudas y terminar con los mandatos a perpetuidad".