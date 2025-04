Cuánto cuestan las fotos hot de Wanda Nara en OnlyFans

Wanda hizo el anuncio en su cuenta de Instagram: “Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en ONLYFANS”, adelantó. Finalmente, no se mostró por vencida ante la resolución: “Yo nunca me caigo, tomo envión”.

“Hola ......no soy Wanda, acá soy la BADBITCH y punto! Aprovecha que si me cierran IG ME ACTIVO más que nunca...”, indica la biografía elegida por la empresaria para la reconocida plataforma azul.

La única forma de acceder al contenido que promueve Wanda es a través de una suscripción mensual de 50 dólares.

Mauro Icardi volverá a encontrarse con sus hijas por decisión de la justicia

De los gritos en el ascensor del edificio Chateau pasó casi un mes y la justicia decidió dar una nueva oportunidad al reencuentro entre el futbolista Mauro Icardi y sus hijas Francesca e Isabella, esta vez con un equipo interdisciplinario que auspicie como mediador.

Tras una lamentable escena en un intento de revinculación, el juez que lleva adelante la causa solicitó que la familia asistiera a terapia antes de que las menores vuelvan a ver a su padre.

Este viernes se realizó una nueva audiencia donde Wanda Nara no se presentó porque debía ir al cumpleaños de su sobrina, Malaika. Sin embargo, la fecha de encuentro se dictó para el próximo 8 de abril y la mediática debe garantizar la presencia de las niñas en dicha fecha a las 16.30.

En el momento del encuentro se evaluará el acercamiento entre Francesca, Isabella y Mauro Icardi con la supervisión de asistentes sociales.

Tras las desobediencias de Wanda Nara, que recientemente faltó al encuentro de las niñas con los terapeutas para la revinculación con el padre, la Justicia le prohibió a la conductora de Telefe que siga utilizando sus redes sociales.

El Juzgado Civil N° 106 del Poder Judicial de la Nación resolvió suspender por 30 días las cuentas de Wanda en Instagram, TikTok y Facebook.