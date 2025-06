Banfield quiere avanzar en la Copa Argentina

El Taladro tendrá su único partido de intervalo entre la pretemporada y la Liga Profesional de Futbol, por los 16vos de final de la Copa Argentina, y en la oportunidad se medirá contra Tigre, en Morón,

Troglio no brindó a los once titulares que jugarán mañana por la Copa pero sí dejo entrever la posible presencia de algunos juveniles en el conjunto. Este es el caso de Perrotta, delantero de la Reserva, quien podría tener su lugar, ya que no está habilitado aún el atacante Rodrigo Auzmendi, procedente del Motagua, ya que el TMS abre el 7 de julio y como no es una transferencia local, no podrá estar.

Asimismo, fue vendido el atacante Juan Bisanz a Huracán, por lo tanto el protagonista Marcos Arturia es la referencia más firme en el ataque y Troglio piensa en apostar a los más jóvenes para acompañar en determinados puestos, en los cuales el Taladro necesita contundencia, hasta que el mercado le permita seguir incorporando.

En este mismo contexto, el volante Gerónimo Rivera está a un paso de ser vendido al Al Wehda de Arabia Saudita, pero con la mitad de su pase, en 1.5 millones de dólares y es la segunda venta más relevante desde a transacción de un jugador formado en el club, dado que en su momento Agustín Fontana pasó a River por 1.7 millones.

Por otra parte, los hinchas que se apronten para ir a ver el duelo por la Copa al Estadio Nuevo Francisco Urbano, podrán adquirir sus entradas hoy y mañana en el Florencio Sola, dado que por disposición de la organización, no habrá venta online ni tampoco en Morón.