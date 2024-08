Banfield quiere volver a sumar de a tres, frente a Vélez Sarsfield

El Taladro trabaja fuertemente para alcanzar su victoria en casa ante el Fortín, y este viernes habrá ensayo formal de fútbol. Mientras tanto el DT analizó el nivel del equipo y las mejoras que ha tenido a lo largo de estos encuentros, por lo tanto valoró el triunfo ante el Calamar: "Es importante la parte anímica, estábamos buscando un triunfo que lo soltara al equipo, llegó en buen momento, queremos ir a más. No fuimos tan vistosos, pero es una parte importante la defensiva, nos adaptamos bien. Banfield se paró bien, estuvo firme y solventó muchísimas situaciones de buena manera".

Munúa sostuvo que Banfield no se conformará sólo con esa victoria y que irá por más frente a Vélez: "No nos quedamos solo con esto, intentamos ser un equipo diferente, los chicos están totalmente comprometidos, quieren crecer y no tengo dudas que van por buen camino".

Y analizó el camino realizado, con ciertas dificultades pero con mucha voluntad del Taladro: "Creo que hemos tenido partidos muy buenos contra Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba en los que que quizás merecimos algo más. Después en La Bombonera tuvimos goles con fatalidad".

Por otra parte, el cotejo por la Copa Argentina, frente a Talleres de Escalada, se jugará el próximo jueves 15 en el estadio de Quilmes, por lo tanto el club pondrá micros para los socios y así facilitar el traslado de ida y de vuelta al Centenario.