Brown busca dar la nota ante un Colón que llega golpeado

El defensor no solo habló sobre el importante encuentro ante el Sabalero, que llega tras una derrota frente a Temperley, sino que también se refirió a la situación del equipo. En conversación con Deportes en Sur, Masuero comentó: "Este tipo de momentos nunca son fáciles, y a Brown le ha tocado vivirlo. Hacía años que no pasaba algo así, y es complicado prepararse para estas circunstancias. Lo que genera en la hinchada y todo lo que se vuelve cuesta arriba... Trato de aportar desde mi experiencia. Es doloroso vernos en la parte baja de la tabla, pero damos todo lo que tenemos. Hace poco, parecía que estábamos condenados, pero ganarle a Rafaela nos devolvió la esperanza. Lamentamos no haber sumado de a tres contra Almirante, pero ese empate nos mantiene en la pelea", explicó Masuero.

A pesar de lo complicado del panorama, el presente del equipo es mejor que semanas atrás. Lo que parecía un final inevitable ha dado paso a una creciente ilusión, gracias a los buenos rendimientos y resultados.

"Ahora estamos mejor mentalmente. En los últimos dos partidos de visitante competimos bien. En Madryn, un penal dudoso y contra Atlanta, un error evitable nos privaron de sumar más puntos. Con Vivaldo, llegó un soplo de aire fresco, y supo lo que nos jugábamos, por eso reaccionamos. Sabíamos que en algún momento íbamos a mejorar. He vivido situaciones similares y entiendo el enojo de la gente. Nos debemos al escudo y vamos a darlo todo para que Brown esté donde merece", afirmó el defensor, quien ya vistió los colores del club en la temporada 2017-2018.