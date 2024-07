Brutal golpiza a acusado de abusar sexualmente de sus tres hijas menores de edad

Se trata de un aberrante caso que tiene en el foco a un abusador, que terminó con heridas de consideración tras apersonarse en su viejo barrio e intentar acercarse a su familia. Quienes viven allí se reunieron y, no pudiendo creer lo que veían, decidieron golpearlo hasta dejarlo casi inconsciente tirado en el piso. Mientras tanto, las autoridades judiciales siguen con la investigación para darle un cierre y llevarle algo de tranquilidad a las verdaderas damnificadas.

Ocurrió en Ranelagh durante el fin de semana, en la intersección de las calles 29 y 130, cuando un hombre fue interceptado por sus antiguos vecinos, quienes estaban furiosos de verlo. Lo cierto es que el acusado no tenía motivos para estar allí, sobre todo sabiendo que no se puede acercar a sus hijas, de 12, 9 y 8 años, ya que prácticamente les arruinó su vida hace tiempo.

Cuando vivía en dicha dirección, este abusó sexualmente de ellas en reiteradas ocasiones. Posteriormente fue denunciado por la madre de las nenas y en la actualidad está imputado por “Abuso sexual agravado por el vínculo en concurso real” por el Departamento Judicial de Quilmes. La noticia, en su momento, conmocionó y trascendió en todo el vecindario. Es por ello que su llegada no cayó bien y le dieron un brutal golpiza.

Fueron golpes de puño y patadas que no cesaron hasta que una vecina llamó al 911 para que detengan la situación y que esto no termine en una violenta muerte. Así las cosas, un móvil del Comando de Patrullas se acercó al lugar y calmó las aguas, aunque tuvieron que pedir asistencia al SAME para que lleven al sujeto al Hospital Evita Pueblo, ya que estaba malherido y con el rostro prácticamente desfigurado.

Por el hecho no hubo detenidos ni demorados y que quienes participaron del casi linchamiento volvieron a sus hogares. Además, para determinar la gravedad de las heridas sufridas, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) 8 ordenó un Reconocimiento Médico Legal (RML) que le será practicado en las próximas horas.

Semanas atrás hubo un caso similar en Florencio Varela, en el cual un sujeto que abusó de su hijo fue agredido y también tuvo que ser atendido por la gravedad de las heridas.