Cali cargó de nuevo contra los arbitrajes

En Cabrero y Guidi no baja la espuma por un tema que desde hace mucho tiempo está en boca de todos: los arbitrajes. El experimentado capitán de Lanús, Carlos Izquierdoz, hizo foco en la controvertida jugada entre Manuel Mónaco y Juan Cáceres, que generó fuertes reclamos por parte del equipo granate. Visiblemente molesto, expresó su frustración por la inconsistencia en las decisiones arbitrales: "Hace poco, por una jugada que me pareció menos fuerte, nos sacaron roja, y acá el árbitro me dijo que desde el VAR le confirmaron que con la amarilla estaba bien. Gracias a Dios no le pasó nada a Juan, pero pedimos que midan con la misma vara y que sea igual para todos".