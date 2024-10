Comieron en un restaurante, se negaron a pagar y terminaron en la comisaría

El episodio no pasó desapercibido, puso muy incómodos a los presentes y generó un claro malestar por obvias razones. Si bien los motivos no están del todo claros, lo cierto es que los acusados intentaron irse sin abonar lo que habían cenado y no cayó para nada bien. Intervinieron agentes policiales y evitaron que se haya salido de control, o que se hubiesen agarrado a las trompadas.

La secuencia comenzó en el local gastronómico llamado La Reyna, situado en la intersección de Avenida Eva Perón y calle 114, en las cercanías del Cruce Varela, pero del lado de Berazategui. Allí se sentaron dos jóvenes de entre 25 y 30 años de edad, pidieron su comida y mantuvieron un encuentro tranquilo. Sin embargo, a la hora de abonar la cuenta, todo se desmadró y se salió de control. Hubo versiones distintas que no pudieron ser confirmadas, pero un vecino allegado dio detalles.

Según su relato, a la hora de pagar, pidieron una factura, la cual nunca les llegó. Querían ver en qué habían gastado, pero desde el lugar no les pudieron hacer un comprobante, por lo que se negaron a sacar el dinero del bolsillo. En sintonía, amenazaron con irse sin pagar, pero eso claramente fue para peor. Allí intervino el dueño del establecimiento, que se acercó y les exigió que abonaran la totalidad de su cena.

Mantuvieron un cruce de palabras, discutieron e intentaron irse a las manos. En el ínterin, el hombre llamó al 911 y les explicó lo que había sucedido. Un móvil de la Comisaría Primera se acercó al restaurante y trasladó a ambas partes a la seccional para limar asperezas. Hasta el momento no se sabe si pagaron o no, pero queda a la vista que la situación se salió de control y ahora las riendas las tomó el Departamento Judicial de Quilmes.

La investigación está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 de Berazategui. Le tomaron declaración a las partes que intervinieron en la trifulca y se esperan más acciones. Los agresores fueron identificados, aunque no quedaron detenidos. Tras prestar su testimonio, volvieron a sus hogares.

Por su parte, en redes sociales la noticia trascendió y los vecinos berazateguenses se manifestaron al respecto. Hubo decenas de bromas por lo sucedido y muchos también apuntaron contra los clientes por haber comido y querer irse sin pagar.