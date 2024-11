Condenado a 14 años de prisión por atropellar con su camioneta a dos personas, matando a una

Fue un terrible episodio que sacudió al distrito a fines de 2022 y marcó un precedente para la familia y amigos de Elías Fleitas. Se trató de una violenta discusión dentro de un local nocturno que escaló y tuvo un trágico desenlace. Luego de una incesante investigación y un rápido accionar por parte de la justicia, el responsable, que estuvo prófugo mucho tiempo, recibió su merecida pena.

Todo comenzó el 6 de octubre de dicho año, cuando el fallecido estaba con Sebastián Vallejos en un bar situado en la intersección de la avenida Rodolfo López y Estanislao del Campo, en el oeste quilmeño. En un momento de la noche, empezaron a pelear con un sujeto y fueron expulsados del sitio. Lamentablemente, la situación trascendió a la calle y, cuando se estaban marchando, ya con ánimo de dar por finalizada la gresca, ocurrió lo que nadie quería.

Claudio Giannini, amigo del hombre que había peleado con ellos, agarró su camioneta Citroën Berlingo y los chocó de atrás. Los damnificados iban en moto y salieron expulsados varios metros. Fleitas murió producto de los violentos golpes sufridos y Vallejos quedó gravemente herido, aunque con el paso de los meses logró encaminar su recuperación y salió de dicho estado.

El homicida estuvo prófugo durante más de un año y, cuando lo capturaron, quedó detenido. Ahora, tras el debido juicio con una docena de jurados, 10 votantes lo encontraron culpable. En tanto, el fiscal del caso, Andrés Nieva Woodgate, había solicitado 16 años de prisión, mientras que la defensa particular de la familia de Elías Fleitas pidió una pena ejemplar de 20 años.

Quién lo decidió fue el magistrado Julián Busteros, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3 del Departamento Judicial de Quilmes, que decidió aplicarle 14 años tras las rejas por los cargos de “Homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa”.

Elías Fleitas tenía una hija de 8 años, que según comentó la madre y expareja del fallecido, “le arruinaron la vida” y lo extraña todos los días ya que pregunta por él. Familiares se pronunciaron en redes sociales y se alegraron por la noticia de la condena, aunque entienden que el dolor nunca calmará.

“Todavía me cuesta aceptar la realidad de que ya no estás conmigo. Tu nombre no deja de sonar en mis labios. Mamá te ama muchísimo”, indicó su madre semanas atrás en un posteo a través de Facebook que tuvo gran trascendencia entre sus allegados.