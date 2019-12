Paralelamente, recordó el momento de traspaso presidencial de 2015. “Nos hicieron terminar el 9 de diciembre- rememoró- porque el mandato constitucional terminaba ese día. Pero lo que sucedió ayer muestra cuánto le han mentido a la gente no solamente los dirigentes sino también medios periodísticos que durante cuatro años repetían que yo no había querido darle el bastón y la banda, cuando en realidad correspondía hacerlo como se hizo ayer frente a la Asamblea Legislativa, como marca la Constitución. Nunca inventamos nada nosotros, nunca se nos ocurre decir cosas por decir”.

Y se refirió a la diputada nacional, Elisa Carrio, como "denunciadora serial", aunque no la mencionó con nombre y apellido. "Hoy, antes de venir para acá me acaban de notificar una resolución de la justicia federal. ¿Se acuerdan que también una diputada, una denunciadora serial, había denunciado que mi madre había tenido una estafa con el correo?. ¡Mi madre que vivió hasta su muerte en la misma casa de la que yo me fui con Néstor! ¡Mi madre que vivía de su jubilación y de la pensión de mi padre!. Mi madre se amargó mucho en ese momento. Y hoy sacaron una sentencia diciendo que se archiva la denuncia por inexistencia de delito”, contó.

“Pero lo grave, lo doloroso- explicó-, es que mi madre se murió sin saber que la habían acusado de algo que ni siquiera era delito. Esta es la Argentina que vivimos no solamente en los últimos 4 años sino desde hace mucho tiempo. Han construido partidos políticos en torno a denuncias seriales”.

Además, le agradeció a la militancia. “El amor de ustedes fue mi escudo, mi coraza y mi lanza en tantos años” y se refirió a sus hijos al sostener: “los que nos rodean, que no han elegido esa vida, pero que no tienen más remedios de ser hijos de Néstor y Cristina, que no tienen esa coraza porque no se habían dedicado a eso y se han dedicado a otras cosas, y entonces ahí perforan, ahí dañan. Pero yo sé que el amor y Dios me va a ayudar, y nos va a ayudar a todos para volver a ser felices en esta Argentina”.

La jura

Previamente, Mendoza asumió como intendenta de Quilmes. “Por Néstor Kirchner, por Cristina Kirchner, por la militancia y por el pueblo, sí, juro”, recitó la jefa comunal y posteriormente la tomó juramento a su equipo.

“Creo que si alguna vez soñé este día, tiene que ver con estas personas que me están acompañando. Estoy muy movilizada”, comenzó la intendenta su alocución.

ADEMÁS:

Martín Guzmán: "Queremos bajar la inflación a un dígito"

Mendoza le agradeció a su familia y a la militancia, a la par que hizo un especial reconocimiento a Cristina, a la que calificó como “nuestra siempre presidenta de corazones”.

“La historia no se transforma con las redes sociales, sino enfrentando a las corporaciones, dándole paso a las nuevas generaciones y que el pueblo tenga mayor conciencia para que salga y pele por sus derechos”, resaltó.

mayra mendoza cristina.JPG

“Si Mayra está emocionada, yo lo estoy más. En 2017, cuando construimos Unidad Ciudadana, que fue el punto de partida para este Frente de Todos que ayer se hizo cargo de nuestro país, vine a un comedor y allí cuando salí vimos la Municipalidad donde con Mayra soñábamos que podía ser intendenta”, recordó la vicepresidenta.

“Cada dos palabras, Mayra siempre terminaba hablando de Quilmes, de lo que sufría, de lo que había que hacer. Y puedo decir sin temor a equivocarme que Quilmes es la obsesión de Mayra”, le atribuyó risueña.

La ex mandataria había estado presente durante el mediodía en la asunción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Mendoza venció a Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio, en las pasadas elecciones de octubre y así recuperó el distrito para el peronismo.

ADEMÁS:

Kicillof asumió y anunció suspensión de aumento de tarifas

Alberto Fernández fue a la asunción de Kicillof en La Plata