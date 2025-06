Desesperada búsqueda de una adolescente de 13 años en Banfield

Dejó una carta dirigida a su hermana, en la que le pedía encontrarse en un supermercado chino, pero nunca apareció. Su familia no tiene noticias desde entonces y teme por su paradero, ya que no llevaba celular, tarjeta SUBE ni dinero.

La única pista concreta que tienen hasta el momento es la carta, que fue hallada por la Policía en su cuarto, con el mensaje para su hermana: "Te espero en el supermercado chino. No digas nada de dónde voy a estar".

Luego de que sus padres radicaron la denuncia policial y comenzaran a difundir la búsqueda en redes sociales y medios locales, la menor fue incluida en el listado de Missing Children Argentina, la asociación civil sin fines de lucro que ayuda a las familias a encontrar a sus chicos perdidos.

Los padres de Morena, Mario y Mariela, precisaron que al momento de abandonar la vivienda, su hija vestía un jogging color beige, una campera, zapatillas blancas y una mochila color bordó en la que llevó "mucha ropa".

Testigos aseguraron haberla visto ese mismo día, por la noche, en Villa Fiorito, a unas 30 cuadras de su casa. La Escuela Secundaria N° 53 María Claudia Falcone a la que asiste la joven y sus familiares están involucrados en la búsqueda. Ante cualquier información, se solicita comunicarse a los teléfonos 1126786386 (padre) o al 1165861188 (madre).

"No tengo sospechas, tengo miedo. Las ideas que se me ponen en la cabeza me desbordan. Hace cuatro días que no veo a mi hija, que nadie sabe nada. Que no hay indicios de nada", expresó su papá.

Las autoridades intensificaron la búsqueda en zonas como Banfield, Villa Fiorito y Lomas de Zamora, trabajando con testimonios y cámaras de vigilancia del área.