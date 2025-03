Detenida por intentar robar mercadería de un supermercado

Se trata de un intento de hurto que gracias a la reacción de la trabajadora del mercado no llegó a concretarse. Sin embargo, a pesar de que la apuntada no llegó a salir del establecimiento y no pudo finalizar su ilícito, terminó aprehendida y se le inició un proceso judicial en su contra, además de que tuvo que brindar su testimonio frente a la Fiscalía y aclarar el panorama. Tras ello, volvió a su domicilio y aguarda la decisión de las autoridades berazateguenses.

Todo comenzó en un supermercado de la cadena Día, situado en la intersección de la calle 14 y la 138, cuando la empleada y cajera del lugar, vio una situación que llamó poderosamente su atención. Una mujer entró con una mochila, estuvo adentro un largo rato y quiso salir sin mercadería a la vista, pero con su bolso mucho más abultado que desde un principio.

Así las cosas, se dirigió hacia ella y le preguntó qué tenía encima. Compañeros suyos fueron a apoyarla y le pidieron en el estacionamiento del predio que abriera su mochila para confirmar que no se estaba llevando absolutamente nada. Sin embargo, la vista no le había fallado a la trabajadora y, al revisar el interior de la misma, vieron que tenía botellas de vino y bandejas de carne.

En sintonía, la retuvieron y tomaron la decisión de llamar al 911. Es por dicho motivo que un móvil de la Policía Local se apersonó en el lugar y agentes trasladaron a la ladrona, de 29 años, a la Comisaría Primera de Berazategui, donde quedó alojada por el delito de “Hurto”. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 3 del Departamento Judicial de Quilmes y la mujer tuvo que brindar su testimonio.

Vecinos berazateguenses se pronunciaron al respecto y, si bien muchos se indignaron con la mujer, otros bromearon. “Cuanto hace que no me como un asado… En cualquier momento me gana la tentación”, sostuvo uno.