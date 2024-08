Detienen a delincuente acrobático por las cámaras de monitoreo en Don Bosco

El trabajo del CEQ en el distrito cobró muchísima relevancia en el último tiempo, debido a que han logrado aprehender a gran cantidad de malvivientes que operan en la oscuridad de la noche, cuando no hay móviles policiales cerca. Sin embargo, no esto no sirve solo para robos, sino también para otro tipo de hechos de igual magnitud. En esta ocasión, pudieron darle la tranquilidad a una familia que estuvo a minutos de ser asaltada en su propia vivienda por un hampón.

Fue un episodio angustiante, que se desarrolló con muchísima velocidad en la madrugada del jueves. Tuvo lugar en la intersección de Crámer y José Ingenieros, en un departamento situado en un primer piso, al cual un ladrón accedió tras treparse por un poste de luz, como si fuese la reencarnación del hombre araña en zona sur. Este se metió al balcón, pero no pudo adentrarse aún más debido a que estaba la puerta cerrada.

La secuencia quedó registrada en las filmaciones de las cámaras y operarios del CEQ, al ver lo que estaba pasando, dieron aviso a los agentes de la Comisaría Octava de Quilmes, la cual queda a unas pocas cuadras, como así también al Comando de Patrullas, que estaba por la zona. De inmediato, varios móviles se trasladaron al mencionado sitio y, al escucharlos, el delincuente, que no había llegado a perpetrar el robo, solo pudo esconderse para no ser visto. De todos modos, la jugada le salió muy mal.

Un oficial de la policía hizo lo mismo que hizo él: se trepó por el poste más cercano, llegó al balcón y le puso las esposas. Así, avisaron a todos los damnificados, quienes al darse cuenta lo que estaba pasando, por lógicas razones se alarmaron. Lo cierto es que pudieron bajarlo y trasladarlo a la mencionada seccional, para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales. Cabe destacar que no iba armado y no saben si estaba robando al azar o si se dirigió a ese domicilio porque tenía un dato específico.

Es importante resaltar que esta modalidad de ilícito se viene perpetrando con naturalidad en el distrito. De hecho, hace menos de un mes en el centro de Quilmes, dos delincuentes robaron un par de bicicletas de un balcón en un primer piso. Hicieron exactamente lo mismo, aunque ellos tuvieron éxito. En aquella oportunidad, fueron descubiertos por las cámaras de monitoreo privadas y no lograron detenerlos.