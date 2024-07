Detuvieron a delincuente de 16 años que hirió a adolescente de 14 en un robo

El violento hecho ocurrió a fines de mayo en el barrio San Jorge de Florencio Varela. El aprehendido había efectuado tres disparos después de que la menor le entregara la campera que le exigió y con su hermano y un amigo salieran corriendo, tras ser abordados por tres jóvenes. Una de las balas ingresó por detrás de su oreja y quedó alojada en el pómulo; de milagro no la mató.

Tras arduas investigaciones llevadas a cabo por la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Florencio Varela, un delincuente fue detenido acusado de disparar en el rostro a una adolescente de 14 años para sacarle la campera y el celular, en tanto que la víctima tuvo que ser intervenida de urgencia y los médicos salvaron su vida de milagro, mientras que su madre sostuvo que no le quedaron secuelas y que existe otro implicado que no será indagado por ser menor de edad.