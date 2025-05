Detuvieron a un integrante de una banda de piratas del asfalto

El hecho tuvo repercusión debido a que no solo se trató de un asalto, sino que tuvieron de rehenes a los empleados transportistas. Si bien no sufrieron heridas, estuvieron bajo amenaza y los terminaron liberando en otro distrito a las pocas horas. Así las cosas, los investigadores no dejaron de trabajar al respecto y en conjunto con la fiscal Ximena Santoro pudieron localizar a uno de los peligrosos malvivientes.

El procedimiento lo llevaron a cabo agentes de la Comisaría Tercera de Quilmes, con el aval de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 y del Juzgado de Garantías número 3 del mismo departamento judicial. El asaltante residía en Rafael Calzada, en una vivienda situada en Sarmiento y Centenario de Mayo. Está acusado de “robo calificado por tratarse de mercadería en tránsito, con privación ilegítima de la libertad”.

Todo ocurrió el pasado 7 de agosto de 2024, cuando un camión conducido por dos trabajadores que llevaba materiales de un corralón fue interceptado en la intersección de las calles 871 y 854 por un sujeto armado. Este los obligó a dirigirse hasta llegar al cruce con la avenida Donato Alvarez. Allí, un Ford Fiesta color azul que funcionaba de apoyo subió a los damnificados y los soltó en el partido de Almirante Brown, en el barrio Don Orione.

En medio de la investigación y a raíz de la denuncia, las autoridades policiales detuvieron a uno de los empleados debido a que su relato tenía inconsistencias. Al peritar su teléfono celular, se dieron cuenta que este fue el entregador y tenía conexiones con la banda criminal que llevó adelante el ataque.

Lo cierto es que la fiscal del caso pidió el informe de las antenas telefónicas y pidió la autorización para realizar escuchas, hasta que dieron con el paradero de uno de los cabecillas de la organización.

El sujeto fue detenido en la jornada del martes y ahora enfrenta un duro procedimiento, en el cual deberá responder ante todas las acusaciones con pruebas contundentes, sumado al secuestro de varios celulares que tenía a disposición.