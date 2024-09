Emilia Caputto estará en la Copa Abarth este fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires

En diálogo con este medio, Caputto especificó que tenía muy complicadas sus chances de correr esta fecha de la monomarca Abarth, por una cuestión presupuestaria, pero apareció el apoyo monetario que necesitaba para sumarse a la grilla de la prometedora categoría, fábrica de talentos de la tracción delantera. Ella había participado solamente de una fecha de la Abarth, en abril en Concordia.

"Quería autoregalarme para mi cumpleaños otra inscripción a la fecha de la Copa Abarth, que es uno de los objetivos que me propuse este año. Busco dar un salto y competir a nivel nacional y me pareció la oportunidad ideal para hacerlo, pero todo se trabó cuando no reunía el presupuesto y me bajonee mucho, ya que quería volver acá. Creía que no iba a llegar a reunir todo, pero aparecieron unos sponsors que se ofrecieron a ayudarme económicamente para poder estar presente y de esta manera confirmo mi regreso, por esta carrera, a la categoría", detalló la piloto lomense.