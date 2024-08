En el once ante Tristán Suárez y al día siguiente a Siria para sumarse a la Selección

El arquero cervecero Esteban Glellel, una de las figuras durante el empate sin goles ante All Boys -detuvo un penal- analizó su actuación y el presente del equipo.

Quilmes ya prepara el duelo ante Tristán Suárez, que será el domingo a las 20 en el estadio Centenario, y de antemano no podrá contar con el volante Marcos Enrique, quien llegó a la quinta amarilla, por lo que asoma Lautaro Parisi para su reemplazo. Quien disputará el duelo contra el Lechero y al día siguiente viajará a Oriente para ser parte de la Selección de Siria es el arquero Esteban Glellel, el cual fue una de las figuras durante el empate sin goles ante All Boys, al detener un penal: "Me tiré para un costado y la tapé con el pie, fue un segundo en que te jugás todo y sirvió para el equipo. Es muy bueno poder aportar desde lo que uno hace".