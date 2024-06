Enzo Kalinski estará entre los once de Quilmes que enfrentarán a Talleres

El Cervecero busca los primeros tres puntos de este tramo del torneo y en la oportunidad visitará a Talleres, por lo tanto el entrenador ya vislumbra el once titular, con modificaciones.

El primer cambio será el reemplazo del suspendido defensor Leandro Allende, quien llegó a la quinta amarilla, por Ayrton Sánchez, mientras que volverá en la última línea Federico Tévez, al cumplir la suspensión por límite de tarjetas, en lugar de Santiago Moya, y finalmente Kalinski ingresó por Parisi.

De esa manera, el posible equipo sería: Esteban Glellel; Damián Adín, Tévez, Matías Ferreira y Sánchez; Iván Ramírez, Kalinski y Marcos Enrique; Ramiro Luna; Tomás González y Fabián Bordagaray.

Por su parte, el arquero Glellel habló sobre la necesidad de mejoría del equipo y pidió paciencia para encarar este segmento del campeonato, que será determinante para volver a meterse en la pelea por el ascenso: "No somos el equipo que éramos al comienzo, no hay que volverse locos, estamos haciendo todo lo posible para cambiar esta imagen, hay que estar mentalizados en sacar puntos como sea y vamos a trabajar para eso".

En diálogo con FMQ, el golero nacionalizado sirio pidió disculpas por la caída ante el Gasolero e hizo hincapié en comenzar con buena sumatoria este período crucial, que iniciará frente al Albirrojo: "No es la imagen que queremos dar, arrancamos el campeonato de una manera y de a poco nos desinflamos. No nos acompaña la suerte, no estamos jugando como antes, pero hay que meterle porque tenemos mucho tiempo por delante".