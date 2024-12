Familiares de joven asesinado por patota expresaron su bronca frente los tribunales quilmeños

El crimen de Ramiro Romero, estudiante de Derecho, quien quiso intervenir en el intento de asalto a su hermana embarazada y fue golpeado, apedreado y apuñalado por al menos siete adolescentes, conmocionó a toda la comunidad en abril de este mismo año. De allí en adelante, los allegados al fallecido se manifestaron de diversas maneras y trataron de actuar por todas las vías para que los culpables queden tras las rejas. Lamentablemente, una noticia los puso en alerta cuando pensaban que todo estaba encaminado.

El caso lo lleva el fiscal Walter Bruno, del Fuero de Responsabilidad Juvenil número 2 del Departamento Judicial de Quilmes. En las últimas horas, el letrado le notificó a la familia de la víctima que uno de los tres detenidos -dos de ellos son hermanos- por el asesinato de Romero, iba a ser liberado por falta de pruebas. La bronca no se hizo esperar y es por ello que decidieron movilizarse frente a la sede.

Así las cosas, un grupo de personas se dirigió al edificio situado en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Castelli con pancartas y cortaron durante un rato la circulación del tránsito. Tras eso, se corrieron de la cinta asfáltica y el tránsito se normalizó. Previamente, ni bien ocurrió el homicidio, prendieron fuego la casa de los culpables.

Cabe destacar que tras eso, hace algunos meses, en contraposición, allegados a los acusados del asesinato hicieron lo propio pidiendo la liberación de dos de ellos.

“Ellos participaron de la pelea pero no lo mataron. Mis hijos no apuñalaron a Ramiro, intercedieron pero no lo mataron. De hecho fue apuñalado por su propia arma”, había indicado la madre de los adolescentes en dicha protesta.

El trágico hecho se registró en el barrio Novak, en la intersección de Carlos Pellegrini y calle 397 cuando un grupo de jóvenes ingresó a la vivienda en la cual Romero vivía con sus padres durante la madrugada con fines delictivos. Sin embargo, no llegaron a cometer el ilícito y escaparon.

A la tarde del mismo día, vio pasar a los delincuentes y los increpó. Estos le arrojaron varios tiros al paredón de su vivienda y piedrazos a su hermana, que estaba embarazada. Es por ello que salió a correrlos y fue atacado por al menos siete personas que lo golpearon con palos, piedras y le dieron dos puñaladas en el tórax.

El joven de 22 años era estudiante de Derecho y tenía varios trabajos para solventar sus gastos y los de su familia. Dos puntazos le quitaron los sueños y siguen llenando de bronca a sus seres queridos, que esperan justicia cuanto antes.