Flores: "Se notó que fuimos superiores"

El Naranja es el rival a vencer en la C. Y hasta el momento, nadie le pudo hacer frente. Pero a pesar de la comodidad que posee con los puntos de distancia en la cima, la derrota de General Lamadrid significó una buena noticia, pese a que JJ Urquiza ganó y se calzó el traje de escolta en soledad.

"Fue un partido lamentablemente en el cual no pudimos convertir. Situaciones no las conté pero tuvimos 10 y no supimos hacernos fuertes", remarcó el Chiqui en declaraciones con Sentimiento Naranja, mientras que sumó: "Se notó que nosotros fuimos superiores futbolística y físicamente. Ellos saben jugar en su cancha".

Sumado a esto, dejó en claro: "Nos vamos con bronca y tristes porque vinimos a ganar queríamos acrecentar la ventaja pero nos sacaron dos puntos que eran importantes para nosotros".

Y por último, su descargo continuó en las redes sociales: "Nos queda ese sabor amargo porque queremos ganar siempre, pero esta familia sigue firme con ese impetud de dejar todo en cualquier situación".

Con vistas a lo que se viene, el lunes a partir de las 15.30, Bera recibirá a Leandro N. Alem por la fecha 16 del campeonato. De momento, se jugará en el Norman Lee pero dependerá de las tareas de resembrado que lleva la dirigencia, por lo que podría cambiar su escenario."Ellos vienen golpeados y nosotros de local queremos ganar. Queremos seguir estirando la ventaja", palpitó el delantero ya enfocado en El Lechero.