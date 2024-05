Independiente no dejó margen para el elogio pero se clasificó

Alexis Canelo, a los 16 minutos de la parte complementaria, y Alex Luna, sobre la hora, le dieron la victoria al equipo que orienta tácticamente Carlos Tevez, que no jugó bien pero avanzó de fase y en la próxima instancia se medirá con el vencedor del choque entre El Porvenir, que dio la nota al eliminar a Lanús, y Godoy Cruz de Mendoza, que dejó en el camino a San Martín de San Juan por penales

Todo fue de Independiente en la primera mitad en la que manejó la pelota ante un adversario que lo respetó demasiado, se replegó y apostó a mantener su arco en cero ya que casi no atacó. Y al equipo de San Luis no le fue mal con esa estrategia porque, al menos, logró que el Rojo no generara demasiadas siituaciones de riesgo.

El equipo del Apache fue dueño del balón, pero ante un adversario que le fue cerrando los caminos a medida que avanzaba, no supo como quebrarlo. No pasó sofocones, pero tampoco generó mucho peligro. Jhonny Quiñónez no fue el conductor esperado y el primer parcial se fue en blanco.

La más clara la tuvo Alexis Canelo sobre el final, pero en vez de empujarla a la red terminó realizando un despeje involuntario.

El delantero tuvo su revancha sobre los 16 de la parte complementaria cuando se elevó en el centro del área y cabeceó con precisión a la red un córner lanzado desde el flanco izquierdo. Ahí respiró Independiente.

Después el vencedor se relajó y en el cierre se dio el gusto de asegurar la victoria con un gol de Luna a un minuto del cierre. No jugó nada bien pero tampoco pasó sobresaltos y sigue en carrera en el certamen federal.