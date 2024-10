Giménez: "Es el premio al laburo de toda la semana"

Con las complicaciones de las últimas semanas, que incluyó la salida de la localía en su estadio y los conflictos frente a Claypole en el duelo regional, Bera entendió cómo dejar esa mochila de lado y mostrar un buen rendimiento contra el Cacique, que empezó arriba en el marcador, se confió y se quedó con las manos vacías contra un Naranja que sigue su marcha y quedó en la cuarta posición.

"Nos vamos contentos porque cada vez estamos más cerca", remarcó el mediocampista que cerró el 2 a 1 en la cancha de Defensa y Justicia, mientras que sumó: "Nos llevamos los tres puntos que era lo que necesitábamos".

A su vez, se refirió a su situación personal, después de estar ausente algunas semanas por un desgarro y de a poco volver a convertirse en un jugador importante, que tanto como titular o de recambio suele hacer pesar su nombre en los encuentros: "Trato de aprovechar las que me quedan y éste fue un día así, es el premio al laburo de toda la semana. No estoy al 100 por ciento, pero de a poco me voy sintiendo cada vez mejor". Por último, en declaraciones con El Informante Sur señaló: "Ahora quedan algunas finales más".

Con vistas a lo que se viene, la próxima presentación del elenco de Marcelo Barrera será ante Leandro Nicéforo Alem, en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Primera C. Según programó la Asociación del Fútbol Argentino, chocarán fuerzas el martes próximo a las 15 en General Rodríguez. Por su parte, el Lechero viene de igualar 2 a 2 contra Yupanqui en condición de visitante.