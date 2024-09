Golpearon a delincuente que intentaba robar una moto en Villa España

Si bien la justicia por mano propia es un impulso que sale en el momento, no siempre sale de la mejor manera. Esto se debe a que en muchas ocasiones se propasan y lastiman seriamente a un ladrón, motivo por el cual después la culpa termina recayendo sobre el inocente. Por suerte, en esta oportunidad las cosas no fueron así e intervinieron otros transeúntes para que no le ocasionaran al sospechoso heridas mayores.

Ocurrió en unas canchitas de fútbol 5 situadas en la localidad berazateguense de Villa España. Las mismas se encuentran en la intersección de las calles 142 y 31 y allí acuden los lugareños para disputar sus partidos. El barrio suele ser tranquilo, pero de noche se torna un poco más peligroso. A pesar del constante movimiento de gente que entra y sale, un joven de 18 años aprovechó un instante de soledad para intentar llevarse una motocicleta que estaba estacionada en la vereda.

Se subió y con un cuchillo quiso dañar el tambor para arrancarla, pero en medio del hecho, sonó la alarma del vehículo y tanto el dueño como sus compañeros salieron a ver qué estaba pasando. Al ver al hampón y sus intenciones, se acercaron y le dieron algunos golpes que lo dejaron tirado a un costado, aunque fuera de peligro y sin heridas de mayor consideración. Lo desarmaron y llamaron al 911 para que lo vinieran a buscar.

La situación alertó a los presentes y hubo personas que se metieron en medio para que le dejaran de pegar. Finalmente lo retuvieron y aguardaron la llegada de un móvil de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), que se acercó y lo trasladó a la Comisaría Primera de Berazategui.

Los investigadores lo identificaron y dieron cuenta que el joven delincuente tenía antecedentes por otros robos también en Villa España y, a pesar de ello, estaba tranquilo y en libertad. Es importante resaltar que ninguno de los damnificados quedó demorado y, tras el lamentable hecho, todo volvió a la normalidad.