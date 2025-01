Guevara: "El proyecto de Bancruz es un desafío hermoso"

Matias Gigli, Orlando Medina, José Percudani y Angel "Lobo" Pereyra formaron parte de su rica historia. Es el pentacampeón y, luego de algunos años de ausencia, el elenco santacruceño quiere volver a su edad dorada. Claro, necesita reconstruir mucho de una estructura que quedó atrás y que le exige otro nivel a la altura de los sueños que tiene. "La dirigencia del club me vino a buscar con la idea de profesionalizarlo. Ellos están buscando recursos económicos para poder mejorar la infraestructura del club, y yo estoy enfocado en lo deportivo. Luego de haber pasado por el profesionalismo todos estos años, siento que vuelvo a la esencia del fútbol", explicó Guevara.

El Chino, además de ser el formador de los últimos juveniles de Temperley que llegaron a Primera, de haber integrado cuerpos técnicos en la máxima categoría y en la Primera Nacional, además de haber sido entrenador en el exterior, es un apasionado del fútbol y todas sus aristas. "Voy con la idea de lograr objetivos deportivos, por supuesto, pero creo que lo que yo voy a hacer allá tendrá repercusiones ahora y a futuro. Con los años, fui incorporando muchas metodologías de trabajo, recursos de todo tipo, y creo que en Bancruz vamos a poder explotarlos en su máxima expresión porque se da una mezcla de amateurismo y un deseo de profesionalizar que empujan a todos los que integran el club", explicó.

De nuevo en las ligas zonales, el Azzurro ahora quiere meter un sprint fuerte este 2025 para volver a disputar el Federal. Sería el sueño de todos, dirigentes e hinchas, que aun recuerdan el partido que se dio hace casi 35 años entre el conjunto santacruceño y Nueva Chicago, algo que quedó en la memoria de muchos de los riogalleguenses.

"No vamos a armar un equipo para no competir, todo lo contrario. Pero creo que, más allá de qué tan lejos lleguemos en las competencias, vamos a tratar de implementar un método que ponga al Azzurro de nuevo en el mismo camino que otras grandes instituciones que se permitieron cambiar a tiempo para soñar a largo plazo. El profesionalismo no es solo pagar un sueldo, el tiempo, compromiso, elementos, recursos, conducta, muchas cosas que, con el tiempo, siempre terminan dando un valor agregado", cerró el entrenador.